Квашеные или маринованные - какие помидоры и огурцы принесут пользу организму, а какие только навредят здоровью - рассказали профессиональные эксперты.

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Квашеные или маринованные - какие помидоры и огурцы самые полезные / Коллаж Главред, фото: УНИАН

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Что полезнее: квашеное или маринованное

Кому нельзя есть маринованные огурцы

Квашеные овощи - это не просто вкусности, но и мощный источник полезных бактерий, положительно влияющих на здоровье. В то же время маринованные огурцы и помидоры могут нанести больше вреда, чем пользы, указывают специалисты.

Главред выяснил, какая разница между консервированными огурцами и маринованными.

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Почему квашеные овощи полезны - чем отличается квашение от маринования

Врач Юрий Габорец подчеркивает, что квашеные овощи - это пробиотики, живые продукты, содержащие полезные бактерии.

"Они поддерживают микрофлору кишечника, усиливают иммунитет, помогают синтезировать витамины и усваивать питательные вещества", - рассказал он в видео в Instagram.

Смотрите видео о том, в чем разница квашеных и соленых огурцов:

В отличие от просто соленых овощей, квашеные проходят процесс естественной ферментации с помощью молочнокислых бактерий. Это насыщает их витаминами B, C, антиоксидантами и другими полезными веществами.

Нутрициолог Ольга Шаевская в видео в своем TikTok добавляет, что квашеные огурцы низкокалорийные, содержат клетчатку и пробиотики, которые образуются в процессе брожения.

"Но важно, чтобы они не содержали сахара и уксуса", - предупреждает она.

Чем вредны маринованные овощи

Основное отличие маринованных овощей в том, что они содержат уксус. По словам врача Юрия Габорца, "уксус убивает бактерии, в том числе и полезные, поэтому пользы в таких продуктах нет. Он раздражает слизистую желудка, повышает кислотность и задерживает в организме воду". Это особенно опасно для людей с гастритом или склонностью к отекам.

Нутрициолог Ольга Шаевская рекомендует полностью отказаться от маринованных овощей, поскольку они содержат не только уксус, но и сахар. Такая комбинация негативно влияет на организм, может вызвать проблемы с пищеварением и повышать уровень сахара в крови.

Смотрите видео о том, полезны ли маринованные огурцы:

Сколько квашеных овощей можно есть в день - кому нельзя есть квашеное

Несмотря на всю пользу, врачи советуют придерживаться нормы.

"Где-то 100-150 граммов квашеных огурцов в день - оптимальное количество", - отмечает Ольга Шаевская.

Особенно осторожными следует быть людям с задержкой жидкости и частыми отеками, поскольку соль в квашеных продуктах может усугубить ситуацию.

Как выбрать самые полезные квашеные овощи

Чтобы получить максимум пользы, важно правильно выбирать квашеные продукты.

Без уксуса - настоящие квашеные овощи не содержат уксуса

Без сахара - лишний сахар только вредит

Малосольные варианты - избыток соли может вызвать отеки

Домашнего приготовления - магазинные варианты могут содержать консерванты

"Если выбирать, то квашеные без лишнего уксуса и сахара - лучший вариант", - советует Юрий Габорец.

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Кто такой Юрий Габорец? Юрий Габорец - акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Специализируется на диагностировании, оперативном и консервативном лечении гинекологических заболеваний. Проводит лечение предраковых процессов шейки матки, ЗППП, женского бесплодия. Удаляет папилломы, кондиломы из урогенитальной области. Окончил медицинский факультет Ужгородского государственного университета. Управляет медицинским центром экспертного класса Haborets Clinic.

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