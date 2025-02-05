Штраф до нескольких тысяч евро: почему в Германии нельзя жарить шашлыки

Жарить шашлыки в Германии можно далеко не везде, а нарушение правил может стоить вам немалого штрафа размером в несколько тысяч евро.

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Почему в Германии нельзя жарить шашлыки - штраф до нескольких тысяч евро / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Почему в Германии нельзя жарить шашлыки

Какие штрафы за гриль в Германии

С наступлением благоприятной погоды многие стремятся отдохнуть на природе, насладиться свежим воздухом и пожарить мясо на гриле. Однако в Германии такие действия могут обернуться крупным штрафом.

Главред выяснил, запрещено ли в Германии готовить на гриле.

Можно ли делать гриль в Германии

Как объясняет украинка Валентина, которая живет в Германии, даже если нет знаков о запрете гриля, это не значит, что можно спокойно разводить огонь.

"Оглянитесь и посмотрите, нет ли запрещающих знаков. А даже если их нет, ты все равно можешь заплатить штраф за то, что, например, испортил траву от гриля или оставил мусор от него. Поэтому готовься заплатить штраф от 30 до 1000 евро", - указывает автор YouTube канала "Валентина: Жизнь в Германии".

Смотрите видео о том, какие странные законы действуют в Германии:

Где можно жарить шашлык со своим мангалом - как называется место, где можно жарить шашлык в Германии

По информации экспертов проекта "Ukrainian in Germany", в Германии действует четко регламентированный закон Grillplatz. Он запрещает разжигать костры и жарить мясо в неположенных местах.

"Немцы очень любят отдых с вкусными закусками, колбасами и мясом, однако не устраивают грили и не жарят шашлык где угодно. В государстве действует четкий закон, позволяющий гриль только в специально отведенных для этого местах", - указывают они.

По словам экспертов проекта "Ukrainian in Germany", закон о гриле четко регулирует места для барбекю:

Используйте только разрешенные зоны - они обозначены соответствующими знаками.

Проверяйте информацию на сайтах местных органов самоуправления - там указано, где разрешено разводить огонь.

Если земля имеет владельца, нужно спросить разрешение - в некоторых случаях придется заплатить за пользование территорией.

Чтобы найти разрешенные места, стоит обращать внимание на информационные знаки или проверять списки разрешенных зон на сайтах местных администраций.

Можно ли в Германии разводить костер - правила для барбекю в Германии

В Германии на законодательном уровне запрещено:

Разводить костры возле деревьев - это может спровоцировать пожар.

Устанавливать гриль на земле - от высокой температуры повреждается растительность.

Использовать природные материалы для огня - нельзя сжигать ветки, листья или палки.

Оставлять мусор после себя - территория должна остаться чистой.

Где категорически нельзя разводить костры

Возле открытых водоемов обычно установлены знаки, запрещающие разведение огня. Это связано с экологическими нормами - огонь может изменить структуру ландшафта, а шум от вечеринок может напугать животных и птиц.

Даже если штрафа за такие нарушения не будет, полиция может сделать устное предупреждение или попросить вас прекратить отдых.

Какие штрафы за гриль в Германии

Штрафы за незаконное разведение огня в Германии могут достигать тысяч евро. Суммы зависят от места нарушения:

В парке или городской зоне - от 30 до 500 евро.

На природоохранной территории или возле памятников природы - до 5 000 евро.

В заповедниках - штрафы могут превышать 10 000 евро.

Дополнительно следует помнить об ограничениях по рыбалке. Если во время проверки у вас найдут рыболовные снасти без специального сертификата, штраф составит до 5000 евро.

"В большинстве стран Европы, в частности Германии, нет территорий, которые никому не принадлежат. У каждого парка, леса или водоема есть владелец, поэтому важно соблюдать правила отдыха, чтобы избежать административных наказаний." - отмечают эксперты проекта "Ukrainian in Germany".

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Что известно о YouTube-канале "Валентина: Жизнь в Германии" YouTube-канал "Валентина: Жизнь в Германии" посвящен опыту украинки Валентины, которая проживает в Германии. На своем канале она делится личными историями, советами и наблюдениями о жизни в этой стране. Канал "Валентина: Жизнь в Германии" является ценным ресурсом для украинцев, которые планируют переезд или уже проживают в Германии, предоставляя практические советы и инсайты из первых уст. Аудитория канала - более 15 тысяч пользователей.

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