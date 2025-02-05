Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Штраф до нескольких тысяч евро: почему в Германии нельзя жарить шашлыки

Юрий Берендий
5 февраля 2025, 03:37
471
Жарить шашлыки в Германии можно далеко не везде, а нарушение правил может стоить вам немалого штрафа размером в несколько тысяч евро.
Штраф до нескольких тысяч евро: почему в Германии нельзя жарить шашлыки
Почему в Германии нельзя жарить шашлыки - штраф до нескольких тысяч евро / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Почему в Германии нельзя жарить шашлыки
  • Какие штрафы за гриль в Германии

С наступлением благоприятной погоды многие стремятся отдохнуть на природе, насладиться свежим воздухом и пожарить мясо на гриле. Однако в Германии такие действия могут обернуться крупным штрафом.

Главред выяснил, запрещено ли в Германии готовить на гриле.

Можно ли делать гриль в Германии

Как объясняет украинка Валентина, которая живет в Германии, даже если нет знаков о запрете гриля, это не значит, что можно спокойно разводить огонь.

"Оглянитесь и посмотрите, нет ли запрещающих знаков. А даже если их нет, ты все равно можешь заплатить штраф за то, что, например, испортил траву от гриля или оставил мусор от него. Поэтому готовься заплатить штраф от 30 до 1000 евро", - указывает автор YouTube канала "Валентина: Жизнь в Германии".

Смотрите видео о том, какие странные законы действуют в Германии:

Где можно жарить шашлык со своим мангалом - как называется место, где можно жарить шашлык в Германии

По информации экспертов проекта "Ukrainian in Germany", в Германии действует четко регламентированный закон Grillplatz. Он запрещает разжигать костры и жарить мясо в неположенных местах.

"Немцы очень любят отдых с вкусными закусками, колбасами и мясом, однако не устраивают грили и не жарят шашлык где угодно. В государстве действует четкий закон, позволяющий гриль только в специально отведенных для этого местах", - указывают они.

По словам экспертов проекта "Ukrainian in Germany", закон о гриле четко регулирует места для барбекю:

  • Используйте только разрешенные зоны - они обозначены соответствующими знаками.
  • Проверяйте информацию на сайтах местных органов самоуправления - там указано, где разрешено разводить огонь.
  • Если земля имеет владельца, нужно спросить разрешение - в некоторых случаях придется заплатить за пользование территорией.
  • Чтобы найти разрешенные места, стоит обращать внимание на информационные знаки или проверять списки разрешенных зон на сайтах местных администраций.

Можно ли в Германии разводить костер - правила для барбекю в Германии

В Германии на законодательном уровне запрещено:

  • Разводить костры возле деревьев - это может спровоцировать пожар.
  • Устанавливать гриль на земле - от высокой температуры повреждается растительность.
  • Использовать природные материалы для огня - нельзя сжигать ветки, листья или палки.
  • Оставлять мусор после себя - территория должна остаться чистой.

Где категорически нельзя разводить костры

Возле открытых водоемов обычно установлены знаки, запрещающие разведение огня. Это связано с экологическими нормами - огонь может изменить структуру ландшафта, а шум от вечеринок может напугать животных и птиц.

Даже если штрафа за такие нарушения не будет, полиция может сделать устное предупреждение или попросить вас прекратить отдых.

Какие штрафы за гриль в Германии

Штрафы за незаконное разведение огня в Германии могут достигать тысяч евро. Суммы зависят от места нарушения:

  • В парке или городской зоне - от 30 до 500 евро.
  • На природоохранной территории или возле памятников природы - до 5 000 евро.
  • В заповедниках - штрафы могут превышать 10 000 евро.

Дополнительно следует помнить об ограничениях по рыбалке. Если во время проверки у вас найдут рыболовные снасти без специального сертификата, штраф составит до 5000 евро.

"В большинстве стран Европы, в частности Германии, нет территорий, которые никому не принадлежат. У каждого парка, леса или водоема есть владелец, поэтому важно соблюдать правила отдыха, чтобы избежать административных наказаний." - отмечают эксперты проекта "Ukrainian in Germany".

Вам также может быть интересно:

Что известно о YouTube-канале "Валентина: Жизнь в Германии"

YouTube-канал "Валентина: Жизнь в Германии" посвящен опыту украинки Валентины, которая проживает в Германии. На своем канале она делится личными историями, советами и наблюдениями о жизни в этой стране. Канал "Валентина: Жизнь в Германии" является ценным ресурсом для украинцев, которые планируют переезд или уже проживают в Германии, предоставляя практические советы и инсайты из первых уст. Аудитория канала - более 15 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Германии Германия
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Приходится пересаживаться на лошадей: РФ не успевает замещать потери - Forbes

Приходится пересаживаться на лошадей: РФ не успевает замещать потери - Forbes

01:55Украина
Киев "разрывают" взрывы: Россия запустила дроны-камикадзе - где еще есть угроза

Киев "разрывают" взрывы: Россия запустила дроны-камикадзе - где еще есть угроза

00:50Украина
"Точные цифры": Зеленский раскрыл потери Украины - сколько героев унесла война

"Точные цифры": Зеленский раскрыл потери Украины - сколько героев унесла война

00:10Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Морозы усилятся: синоптик назвала дату мощного похолодания

Морозы усилятся: синоптик назвала дату мощного похолодания

Гороскоп на сегодня 5 февраля: Львам - путешествия, Девам - много счастливых моментов

Гороскоп на сегодня 5 февраля: Львам - путешествия, Девам - много счастливых моментов

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 5 февраля: Крысам - неприятности, Быкам - переедание

Китайский гороскоп на завтра 5 февраля: Крысам - неприятности, Быкам - переедание

Впервые за время войны: Зеленский согласился на переговоры с Путиным – заявление

Впервые за время войны: Зеленский согласился на переговоры с Путиным – заявление

Последние новости

05:00

Какой сегодня праздник 5 февраля 2025 года: как не навлечь на себя беду в этот день

04:30

Водителям не стоит игнорировать: что означает дорожный знак снежинка

04:05

"Отобрали юг и север": экс-президент Молдовы позарился на украинские земли

03:37

Штраф до нескольких тысяч евро: почему в Германии нельзя жарить шашлыкиВидео

03:31

Тест на IQ: 99% людей не могут найти сердце среди улиток за 5 секунд

Избегают новой гонки вооружений: Александр Хара - о ядерном разоружении от Китая и новой ЯлтеИзбегают новой гонки вооружений: Александр Хара - о ядерном разоружении от Китая и новой Ялте
03:00

Некоторые профессии исчезнут: какая работа будет актуальна в ближайшие 5 лет

02:32

Божественная намазка на хлеб из элементарных ингредиентов: готовится 5 минут

01:55

Приходится пересаживаться на лошадей: РФ не успевает замещать потери - Forbes

01:30

Неровно дышал даже во времена Джей Ло: у Аффлека новая голливудская фаворитка

Реклама
01:15

Вывести войска оттуда: Зеленский раскрыл, какой первый вопрос поднимет с Путиным

00:50

Киев "разрывают" взрывы: Россия запустила дроны-камикадзе - где еще есть угроза

00:10

"Точные цифры": Зеленский раскрыл потери Украины - сколько героев унесла война

04 февраля, вторник
23:40

"Я открыт для выборов": Зеленский ответил на упреки относительно "нелегитимности"

23:11

"Я поздравила бы": подруга Никитюк прокомментировала слухи про ее беременность

22:59

Впервые за время войны: Зеленский согласился на переговоры с Путиным – заявление

22:43

Полмира помогает Трампу: в Белом доме сделали заявление о завершении войны

22:37

Пассажирский самолет сбила ракета РФ: Азербайджан предъявил доказательства - Reuters

22:11

Исчезла на два года: как сейчас выглядит "черненькая из НеАнгелов"

22:07

Трагедия в Изюме и возвращение ядерного оружия: главные новости Украины (дайджест)

22:06

Зеленский подтвердил: пенсии в Украине станут больше - с какого числа

Реклама
21:28

"Трамп пригласил меня": Зеленский признался, почему не приехал на инаугурацию в США

21:24

В Украине подешевели важные продукты, но есть нюанс: за что придется платить меньше

21:04

Кардинальные изменения в жизни для 3 знаков: любовный гороскоп на февраль

20:48

"Ядерная авария может произойти": МАГАТЭ бьет тревогу из-за опасности - причина

20:42

ВСУ получили на вооружение нового робота: как он поможет защитникам

20:37

Минус 10 - не беда: почему дети в СССР спали зимой на улице

20:31

Важный этап маникюра: зачем удалять кутикулу - большинство не догадывается

20:23

"Новые жесткие пакеты": Зеленский анонсировал новые санкции СНБО и раскрыл детали

20:03

Знают единицы: что означает белый дым из выхлопной трубы машины и есть ли опасность

19:57

В Донецкой области объявлена обязательная эвакуация детей из 12 сел: список

19:53

"Сделаем так": Зеленский заявил, что Запад должен вернуть Украине ядерное оружие

19:39

"Уничтожена вся инфраструктура": генерал о мощных ударах по аэродромам РФ

19:39

Снег, 11-градусный мороз и гололедица: в каких регионах влупит похолодание

19:37

Женщина нашла шедевр на секонде: картина за 8 долларов может стоить тысячи

19:37

На фронте под обстрел попали известные журналисты ТСН: есть раненыеФото

19:08

Где 3 различия между детьми: только гений найдет скрытые детали за 14 секунд

19:00

Охватит ли война еще одну область Украины – Днепропетровскуюмнение

18:48

Доллар стремительно летит вниз: новый курс валют в банках и обменниках

18:47

Можно ли перевозить рыбу через границу с Польшей: правила 2025 года

18:40

Когда сеять помидоры на рассаду: специалист поделился секретом хорошего урожая

Реклама
18:34

"Нам нужно подождать": Буданов отрицает, что войска КНДР отошли с линии фронта

18:22

РФ готовит штурм и собирает "ударный кулак": названы направления главного удара

18:22

"Есть рабочие даты встречи": Зеленский сделал заявление о визите американской командыВидео

18:20

ВСУ мощно поразили пункт управления россиян на Курщине: известно о больших потерях

18:17

Бледная копия себя: Анна Седокова объяснила, куда исчезла после смерти Тиммы

17:58

Возвращение советского Интервидения: Путин приказал провести аналог Евровидения

17:54

Запрет снят: Украина может бить западным оружием по всей территории РФ - СМИ

17:32

Как вывести желтые пятна с матраса: домашнее средство, которое стоит копейки

17:23

Зеленский анонсировал появление в Украине новых истребителей: что известно

17:16

Серьезные разрушения: РФ ударила по объекту энергетики, потеряны большие мощности

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять