Штраф до 5 тысяч евро: почему в Германии нельзя выбрасывать стеклянные банки

В Германии даже обычные действия, как выбрасывание стеклянных банок или громкие игры детей, регулируются строгими правилами и серьезными наказаниями.

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Почему в Германии нельзя выбрасывать стеклянные банки - штрафы в Германии / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

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Почему в Германии нельзя выбрасывать стеклянные банки

Какое наказание за нарушение уровня шума в Германии

Германия - страна строгих правил и ограничений, где даже, на первый взгляд, обычные вещи могут регулироваться местными законами и нормами. Одним из таких правил является ограничение на выброс стекла, что стало поводом для обсуждения среди мигрантов. Как объясняет блогер Галина, автор YouTube-канала "Germanika", стеклянные банки и бутылки выбрасывать можно не всегда и не везде - для этого есть четко определенный график и правила.

Главред выяснил, почему в Германии нельзя выбрасывать стеклянные банки.

Как выбрасывать мусор в Германии

"В Германии категорически запрещено выбрасывать стеклянные банки или бутылки в мусорные контейнеры в воскресенье или в праздничные дни. Это правило действует для обеспечения тишины и спокойствия для всех жителей", - рассказывает Галина.

В частности, во многих немецких городах есть специальные часы, когда разрешено выбрасывать стекло: с понедельника по субботу с 7:00 до 13:00 и с 15:00 до 20:00, но не раньше и не позже этих временных промежутков.

В Германии существует так называемый Ruhezeit - режим тишины, когда все жильцы обязаны обеспечивать спокойствие в доме и вокруг него. Это ограничение включает запрет на громкую музыку, шумные игры детей и даже использование бытовых приборов, которые могут создавать шум.

"В воскресенье и праздничные дни в течение всего дня нельзя выбрасывать стеклянную тару, чтобы не нарушать режим тишины", - жалуется она.

Почему детям в Германии нельзя играть во дворе в определенные часы

Галина также отмечает, что немцы уделяют особое внимание тишине, и для многих это почти "священная" традиция.

Даже дети не могут играть или шуметь в определенные часы, что является нормой во многих жилых кварталах. На детских площадках, например, запрещено играть с 12:00 до 15:00, а также с 19:00 до 10:00 утра следующего дня. Причиной этого является уважение к отдыху соседей.

"Тишина для немцев - это ценность, которая не должна быть нарушена", - добавляет Галина.

И хотя для многих других культур такой уровень контроля может показаться чрезмерным, в Германии нарушение тишины воспринимается достаточно серьезно и даже может привести к штрафам или расторжению договора аренды.

Штрафы в Германии

Нарушение режима тишины в Германии может иметь серьезные последствия. Как объясняет Галина, "шум в воскресенье или в праздничный день в Германии оценивается штрафом до 5000 евро".

Кроме этого, соседи могут пожаловаться арендодателю, который в свою очередь имеет право расторгнуть договор аренды с нарушителем. Это правило может показаться суровым, но оно глубоко укоренено в местной культуре и является средством обеспечения комфорта для всех.

Смотрите видео о том, какое наказание за нарушение уровня шума в Германии:

Какой допустимый уровень шума

Галина обращает внимание и на другие аспекты немецкого режима тишины, например, на ограничение уровня шума от музыкальных инструментов или аудиоустройств. Например, днем допустимый уровень громкости составляет около 40 дБ, а ночью - около 30 дБ.

"Я знаю даже такие случаи, когда у людей есть специальное приложение на телефоне, которым можно измерять эту громкость", - рассказывает блогер, подчеркивая серьезность подхода немцев к контролю звука.

Таким образом, правила в Германии отражают серьезное отношение к комфорту и спокойствию каждого жителя. Понимание и соблюдение этих ограничений необходимо для тех, кто планирует жить в этой стране или просто посетить ее.

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Что известно о YouTube канале "Germanika" YouTube канал "Germanika" посвящен темам, связанным с жизнью в Германии, культурой, традициями и повседневными аспектами немецкого общества. Он может быть полезным для тех, кто интересуется переездом в Германию, изучением немецкого языка или просто хочет узнать больше о жизни в этой стране. Аудитория канала - более 40 тысяч пользователей.

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