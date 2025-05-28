Тяжелая борьба: сестра покойной Фриске сообщила о болезни

Наталья Фриске рассказала о тяжелой болезни и о том, что она буквально собиралась на тот свет.

https://glavred.info/starnews/tyazhelaya-borba-sestra-pokoynoy-friske-soobshchila-o-bolezni-10668542.html Ссылка скопирована

Сестра Фриске тяжело заболела / Коллаж Главред, фото friske_natalia

Кратко:

Что случилось с сестрой Жанны Фриске

Как она перенесла болезнь

Родная сестра покойной российской певицы Жанны Фриске – Наталья Фриске, которая молчит о войне в Украине, сообщила о том, что серьезно больна.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, уже некоторое время сестра Жанны Фриске страдает от высокой температуры и ломоты во всем теле.

видео дня

Сестра Жанны Фриске пожаловалась на болезнь / Фото Instagram/ friske_natalia

Оказывается, что она не может самостоятельно справиться с недугом и ей пришлось обратиться за квалифицированной помощью.

"Сталкиваюсь с непростой ситуацией — поставили диагноз "гнойная ангина". Приходится пить антибиотики, и это тяжелая борьба... Три дня температура: то в холод, то в жар. Кажется, будто за мной гонится призрак", — поделилась сестра покойной артистки.

Сестра Жанны Фриске пожаловалась на болезнь / Фото Instagram/ friske_natalia

Из-за сильного отека горла ей трудно глотать и дышать.

"Давно мне не было так плохо. Морозило весь день так, что чуть не померла", - поделилась знаменитость.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, недавно умерла двоюродная сестра Жанны Фриске Татьяна от рака, с которым она боролась с 2022 года. Родная сестра певицы рассказывала о состоянии больной родственницы.

А также ранее отец Жанны Фриске рассказал про сильные приступы, которые могли сломать позвоночник певицы. Певица могла потерять сознание от головной боли, а из-за ужасных ломок ее посоветовали привязывать к кровати.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Жанна Фриске? Жанна Фриске - российская актриса ("О чем говорят мужчины", "Ночной Дозор", "Дневной Дозор"), певица, ведущая. Бывшая участница группы "Блестящие". В 2015 году в возрасте 40 лет скончалась от глиобластомы (неоперабельной опухоли головного мозга).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред