Тяжелая борьба: сестра покойной Фриске сообщила о болезни

Кратко:
- Что случилось с сестрой Жанны Фриске
- Как она перенесла болезнь
Родная сестра покойной российской певицы Жанны Фриске – Наталья Фриске, которая молчит о войне в Украине, сообщила о том, что серьезно больна.
Как пишут российские пропагандистские СМИ, уже некоторое время сестра Жанны Фриске страдает от высокой температуры и ломоты во всем теле.
Оказывается, что она не может самостоятельно справиться с недугом и ей пришлось обратиться за квалифицированной помощью.
"Сталкиваюсь с непростой ситуацией — поставили диагноз "гнойная ангина". Приходится пить антибиотики, и это тяжелая борьба... Три дня температура: то в холод, то в жар. Кажется, будто за мной гонится призрак", — поделилась сестра покойной артистки.
Из-за сильного отека горла ей трудно глотать и дышать.
"Давно мне не было так плохо. Морозило весь день так, что чуть не померла", - поделилась знаменитость.
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Отметим, как сообщал Главред, недавно умерла двоюродная сестра Жанны Фриске Татьяна от рака, с которым она боролась с 2022 года. Родная сестра певицы рассказывала о состоянии больной родственницы.
А также ранее отец Жанны Фриске рассказал про сильные приступы, которые могли сломать позвоночник певицы. Певица могла потерять сознание от головной боли, а из-за ужасных ломок ее посоветовали привязывать к кровати.
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Кто такая Жанна Фриске?
Жанна Фриске - российская актриса ("О чем говорят мужчины", "Ночной Дозор", "Дневной Дозор"), певица, ведущая. Бывшая участница группы "Блестящие". В 2015 году в возрасте 40 лет скончалась от глиобластомы (неоперабельной опухоли головного мозга).
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