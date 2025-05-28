Боролся с тяжелой болезнью: умер народный депутат Украины Сергей Швец

Что известно:
- Сергей Швец скончался после продолжительной болезни
- Народный депутат долгое время работал в журналистике
Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа" Сергей Швец скончался после продолжительной борьбы с тяжёлой болезнью.
О его смерти сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своём Telegram-канале.
При этом он написал о том, что нардеп Швец прошел путь от работы в журналистике до деятельности в украинском парламенте.
"Сергей Швец прошёл достойный профессиональный путь — от работы в журналистике до деятельности в украинском парламенте. Мы запомним его как честного, порядочного и принципиального человека. Светлая память", — написал Арахамия.
Как сообщал Главред, ранее умер экс-глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута. О смерти экс-чиновника сообщил нынешний глава ОВА. В то же время депутат Сергей Хлань говорит, якобы Лагуту довели до самоубийства.
Напомним, ранее сообщалось о смерти народного депутата Украины трех созывов Андрея Иванчука. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о внезапной смерти Андрея Иванчука.
Ранее сообщалось, что умер народный артист Украины Ян Табачник. Последние годы аккордеонист тяжело болел и проходил лечение в одной из клиник Израиля.
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Что такое Верховная Рада Украины?
Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.
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