Умер народный депутат Украины трех созывов Андрей Иванчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о внезапной смерти Андрея Иванчука.

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Умер Андрей Иванчук / Facebook/stefanchuk.official

В ночь на понедельник, 25 сентября, ушел из жизни народный депутат Украины Андрей Иванчук.

Об этом в Facebook сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Ужасная новость. Сегодня ночью отошел в вечность народный депутат Украины 7-го, 8-го, 9-го созывов Андрей Иванчук. Мои искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью. Вечная память!", - написал Стефанчук.

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