Умер народный депутат Украины трех созывов Андрей Иванчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о внезапной смерти Андрея Иванчука.
В ночь на понедельник, 25 сентября, ушел из жизни народный депутат Украины Андрей Иванчук.
Об этом в Facebook сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
"Ужасная новость. Сегодня ночью отошел в вечность народный депутат Украины 7-го, 8-го, 9-го созывов Андрей Иванчук. Мои искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью. Вечная память!", - написал Стефанчук.
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