Умер Ян Табачник

Народный артист Украины Ян Табачник умер на 79 году жизни.

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Ян Табачник / УНИАН

Народный артист Украины, музыкант Ян Табачник умер 11 сентября после длительного недуга. Последние годы он тяжело болел и проходил лечение в Израиле. Табачник умер на 79-м году жизни.

О смерти артиста в своем Instagram сообщил журналист Дмитрий Гордон.

"В 20:10 после продолжительной болезни ушел из жизни прекрасный музыкант и потрясающий человек, мой дорогой друг Ян Табачник. Ян Петрович сделал людям много добра, он был бескорыстный, порядочный, чистый, трогательный и удивительно сентиментальный, я его очень любил. Больно. Светлая память", - сказал журналист.

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Михаил Маслий на своей странице в социальной сети Facebook написал, что последние годы Ян Табачник боролся с раком. Он проходил лечение в Израиле.

"На одного философа в мире стало меньше. После 20 часов вечера 11 сентября 2023 года, в Тель-Авиве, в больнице, на 79-м году жизни почил в Боге Ян Табачник… Как оказалось и подтвердил время, самыми верными в последние два года, с тех пор как боролся с раком легких (слишком сложный и капризный, может когда-либо восстановиться) и прошел лечение в лучшей частной клинике Израиля в Тель-Авиве более 100 сеансов химиотерапии и облучения, стали для него два Ангела-Хранителя – Григорий Найсберг и Юлиана - (поклонная благодарность им и их семьям) - и кошка Соня, которая не отходила от Музыканта...", - рассказал Маслий.

Также он сообщил, что уроженца Черновцов похоронят в Тель-Авиве.

"Похоронят уроженца Черновцов в Тель-Авиве. Таково было его желание, на земле его родного народа…", - подчеркнул Михаил Маслий.

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