УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Умер Ян Табачник

Андрей Ганчук
11 сентября 2023, 21:49 обновлено 11 сентября, 21:57
52
Народный артист Украины Ян Табачник умер на 79 году жизни.
Ян Табачник
Ян Табачник / УНИАН

Народный артист Украины, музыкант Ян Табачник умер 11 сентября после длительного недуга. Последние годы он тяжело болел и проходил лечение в Израиле. Табачник умер на 79-м году жизни.

О смерти артиста в своем Instagram сообщил журналист Дмитрий Гордон.

"В 20:10 после продолжительной болезни ушел из жизни прекрасный музыкант и потрясающий человек, мой дорогой друг Ян Табачник. Ян Петрович сделал людям много добра, он был бескорыстный, порядочный, чистый, трогательный и удивительно сентиментальный, я его очень любил. Больно. Светлая память", - сказал журналист.

видео дня

Михаил Маслий на своей странице в социальной сети Facebook написал, что последние годы Ян Табачник боролся с раком. Он проходил лечение в Израиле.

"На одного философа в мире стало меньше. После 20 часов вечера 11 сентября 2023 года, в Тель-Авиве, в больнице, на 79-м году жизни почил в Боге Ян Табачник… Как оказалось и подтвердил время, самыми верными в последние два года, с тех пор как боролся с раком легких (слишком сложный и капризный, может когда-либо восстановиться) и прошел лечение в лучшей частной клинике Израиля в Тель-Авиве более 100 сеансов химиотерапии и облучения, стали для него два Ангела-Хранителя – Григорий Найсберг и Юлиана - (поклонная благодарность им и их семьям) - и кошка Соня, которая не отходила от Музыканта...", - рассказал Маслий.

Также он сообщил, что уроженца Черновцов похоронят в Тель-Авиве.

"Похоронят уроженца Черновцов в Тель-Авиве. Таково было его желание, на земле его родного народа…", - подчеркнул Михаил Маслий.

Новость дополняется

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости Украины
Реклама

Главное за день

Обсудили срочные нужды Украины: Умеров и Остин провели первый телефонный разговор

Обсудили срочные нужды Украины: Умеров и Остин провели первый телефонный разговор

19:53 Украина
РФ отступает: ВСУ пошли вперед под Бахмутом и "перемололи" сотни россиян

РФ отступает: ВСУ пошли вперед под Бахмутом и "перемололи" сотни россиян

19:07 Украина
Под угрозой крупные города Украины: эксперт назвал, куда РФ нацелила Искандеры

Под угрозой крупные города Украины: эксперт назвал, куда РФ нацелила Искандеры

18:24 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:58

"Стал любовником влиятельного человека": Приходько разоблачила циника Шепелева

21:49

Умер Ян Табачник

21:26

В Донецке "крякнул" российский пропагандист и друг "Моторолы": что случилось

21:09

"Стоят достаточно плотно": в ВСУ рассказали о второй и третьей линиях обороны РФ

21:01

Роман Цимбалюк. Почему русские резко стали набожнымиВидеоблоги

Распад ОДКБ подкосит влияние Путина, Россию ждет упадок - ЛеоновРаспад ОДКБ подкосит влияние Путина, Россию ждет упадок - Леонов
20:47

Китай "прогнул" РФ: Газпром терпит убытки, но даст Пекину 50% скидку – Reuters

20:33

Дочь Ющенко показала экс-президента в компании голливудской звезды и пчел

19:53

Обсудили срочные нужды Украины: Умеров и Остин провели первый телефонный разговор

19:52

Двойное налогообложение для банков и гейминга грозит потерями госбюджета — СМИ

Реклама
19:32

Почему никогда нельзя хранить зубную щетку в ванной: стоматолог ошеломил правдой

19:10

Маск сорвал операцию Украины?мнение

19:07

РФ отступает: ВСУ пошли вперед под Бахмутом и "перемололи" сотни россиян

19:05

10 "стоп" фраз, которые нельзя говорить на первом свидании

18:59

У Путина приуныли в ответ на обещание Трампа "завершить войну за 24 часа"

18:43

Муж Анны Тринчер оказался за решеткой: "Дали телефон позвонить адвокатам"

18:38

Можно ли назвать ребенка "Кіріл", "Нікіта" или "Даніла": Авраменко удивил ответом

18:24

Под угрозой крупные города Украины: эксперт назвал, куда РФ нацелила Искандеры

18:16

Как быстро избавиться от плесени в душе: 5 проверенных методов

18:14

"Мы не воюем ни с какими украинцами": Симоньян отличилась новым пропагандистским бредом

17:46

Лукашенко создал ЧВК и вербует боевиков Вагнер: в ВСУ назвали цель диктатора

Реклама
17:34

РФ создает ракеты десятками: в ГУР назвали, чем могут бить оккупанты по Украине

17:29

Певшая в уничтоженном Мариуполе "Катюшу" китайская певица-путинистка назвала украинцев "нацистами"

17:22

Голос країни-13: 25-летний воин ошеломил тренеров песней про неизвестных героевВидео

16:47

ООН хочет "обнулить" часть санкций против РФ: появилась острая реакция Кулебы

16:45

Россия запаниковала из-за неожиданной выходки Армении: в Кремле будут "разбираться"

16:33

Это придумал гений: зачем нужен карман на мужских трусах

16:31

Обалденная закуска для ленивых: быстрый рецепт из лаваша за 3 минутыВидео

16:28

Пограничники зачистили позиции РФ: у Купянска уничтожили россиян и взяли пленныхВидео

16:20

ТерОнлифанс на колесах: девушка в Киеве каталась на авто в комендантский час и хвасталась пропуском

16:18

ГУР – о взятии "вышек Бойко": войска РФ ослабились, ВСУ сделали шаг к Крыму

16:09

Когда в Украине существенно похолодает: синоптик назвала даты

15:53

Около 70% россиян хотят сдаться в плен ВСУ: в ГУР объяснили такой рекордный скачок

15:49

"Посыпется" ли РФ после падения рубля: эксперт объяснил ошибку многих прогнозов

15:30

Иран планирует передать РФ ракеты малой и большой дальности – директор Моссада

15:28

Что вы увидели первым: оптическая иллюзия определит, какой вы человек

15:24

Идеальная утренняя зарядка на 9 мин: тренер показала комплекс упражнений на все группы мышцВидео

15:17

Чем вредны синтетические ткани: эти сведения изумят любого

15:07

Контрнаступление, ультиматум Путину и ATACMS: что сказал Зеленский западным СМИ

14:55

Ким Чен Ын выехал на встречу с Путиным в бронепоезде

14:28

Выбили оккупантов РФ и освободили почти 5 кв. км: ВСУ мощно продвинулись на юге

Реклама
14:26

Самый сексуальный мужчина в мире тайно женился - СМИ

14:15

Контрнаступление осенью не остановится, но будет идти "на ногах": Буданов заявил о проблемахВидео

14:08

Какая страна стала наиболее недооцененным союзником Украинымнение

13:39

Лула да Силва дал заднюю: заговорил об аресте Путина в Бразилии

13:32

Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник на Луганское направление

13:30

В Украине подскочили цены на важный для борща продукт: что случилось

13:16

Курс валют резко прыгнет до 41 грн за доллар: в Минфине дали прогноз на 2024 год

13:09

Почему нельзя ложиться спать с мокрой головой и чем это опасно

12:41

Греться больше не будет: как почистить компьютер или ноутбук от пыли в домашних условиях

12:41

В РФ путинистку Дубцову на шоу поменяли на Лорак: молчунью-украинку россияне "закидали грязью" в Сети

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять