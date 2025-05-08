Ратификация соглашения с США о недрах: в Раде сказали, каким будет следующий шаг

Главное:
- Ратификация соглашения открывает путь ко второму этапу
- Далее состоится подписание технических соглашений по созданию совместного учреждения
- Эти процессы должны растянуться на срок до месяца
В Верховной Раде ратифицировали соглашение о партнерстве Украины и США. Это открывает путь ко второму этапу - согласованию двух технических соглашений. Об этом заявил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире телемарафона.
По его словам, американское законодательство не требует ратификации соглашения о партнерстве с Украиной. Но украинский парламент должен был ратифицировать соглашение, поскольку оно содержит вопросы налогов, сборов и платежей в инвестиционный Фонд восстановления.
Он добавил, что, вероятно, уже завтра, 9 мая, законопроект о ратификации подпишет президент Владимир Зеленский.
"После ратификации мы переходим ко второму этапу - правительственные наши переговорщики должны закончить процесс согласования и подписания двух других соглашений, более технических соглашений о создании совместного учреждения, где три на три будут решать об инвестиционных проектах, которые будет рассматривать и финансировать этот фонд. Три человека - с украинской стороны, три человека - американской", - рассказал Арахамия.
Отмечается, что по приблизительным оценкам, эти процессы должны растянуться на срок до месяца.
"Мы надеемся, что уже к осени Фонд будет сформирован и начнет работать", - подчеркнул нардеп.
Он также добавил, что новость о ратификации соглашения уже заинтересовала иностранных инвесторов и не только из США, но и из Британии, Франции и других стран.
Соглашение об ископаемых с США - что известно
Как сообщал Главред, 1 мая стало известно, что Украина подписала важное соглашение с Соединенными Штатами - Инвестиционный фонд восстановления Украина-США. Документ был заключен совместно с министром финансов США Скоттом Бессантом и предусматривает привлечение глобальных инвестиций в восстановление украинской экономики.
8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых, которое недавно подписали США и Украина. "За" отдали свои голоса 338 нардепов.
Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что соглашение между Украиной и США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых не предусматривает никаких гарантий безопасности. Также в нем не определен срок действия.
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Что такое Верховная Рада Украины?
Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.
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