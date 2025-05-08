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Ратификация соглашения с США о недрах: в Раде сказали, каким будет следующий шаг

Мария Николишин
8 мая 2025, 16:30
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Новость о ратификации соглашения уже заинтересовала иностранных инвесторов.
Ратификация соглашения с США о недрах: в Раде сказали, каким будет следующий шаг
Ратификация соглашения с США / коллаж: Главред, фото: Офис президента, rada.gov.ua

Главное:

  • Ратификация соглашения открывает путь ко второму этапу
  • Далее состоится подписание технических соглашений по созданию совместного учреждения
  • Эти процессы должны растянуться на срок до месяца

В Верховной Раде ратифицировали соглашение о партнерстве Украины и США. Это открывает путь ко второму этапу - согласованию двух технических соглашений. Об этом заявил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире телемарафона.

По его словам, американское законодательство не требует ратификации соглашения о партнерстве с Украиной. Но украинский парламент должен был ратифицировать соглашение, поскольку оно содержит вопросы налогов, сборов и платежей в инвестиционный Фонд восстановления.

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Он добавил, что, вероятно, уже завтра, 9 мая, законопроект о ратификации подпишет президент Владимир Зеленский.

"После ратификации мы переходим ко второму этапу - правительственные наши переговорщики должны закончить процесс согласования и подписания двух других соглашений, более технических соглашений о создании совместного учреждения, где три на три будут решать об инвестиционных проектах, которые будет рассматривать и финансировать этот фонд. Три человека - с украинской стороны, три человека - американской", - рассказал Арахамия.

Отмечается, что по приблизительным оценкам, эти процессы должны растянуться на срок до месяца.

"Мы надеемся, что уже к осени Фонд будет сформирован и начнет работать", - подчеркнул нардеп.

Он также добавил, что новость о ратификации соглашения уже заинтересовала иностранных инвесторов и не только из США, но и из Британии, Франции и других стран.

Ратификация соглашения с США о недрах: в Раде сказали, каким будет следующий шаг
Соглашение с США / Инфографика: Главред

Соглашение об ископаемых с США - что известно

Как сообщал Главред, 1 мая стало известно, что Украина подписала важное соглашение с Соединенными Штатами - Инвестиционный фонд восстановления Украина-США. Документ был заключен совместно с министром финансов США Скоттом Бессантом и предусматривает привлечение глобальных инвестиций в восстановление украинской экономики.

8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых, которое недавно подписали США и Украина. "За" отдали свои голоса 338 нардепов.

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что соглашение между Украиной и США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых не предусматривает никаких гарантий безопасности. Также в нем не определен срок действия.

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Что такое Верховная Рада Украины?

Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

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