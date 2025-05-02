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Соглашение о недрах с США "пожизненное": нардеп раскрыл неожиданные детали

Руслана Заклинская
2 мая 2025, 19:40
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Народные депутаты не получат тексты самого соглашения и будут голосовать "вслепую", заявил нардеп Ярослав Железняк.
Соглашение о недрах с США 'пожизненное': нардеп раскрыл неожиданные детали
Соглашение с США "навсегда" и без гарантий / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Железняка:

  • Соглашение о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых фактически является пожизненным
  • Документ не содержит гарантий безопасности
  • Созданный в рамках соглашения фонд будет зарегистрирован в США

Соглашение между Украиной и США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых не предусматривает никаких гарантий безопасности. Также в нем не определен срок действия. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк в эфире Новости.Live.

"Это соглашение пожизненное, там нет сроков. В теории через 10 лет стороны будут иметь только возможность его изменить. Или мы спросили, правильно ли мы понимаем, что в соглашении нет гарантий безопасности? Премьер-министр (Денис Шмыгаль - Главред) честно ответил, что там их нет", - отметил нардеп.

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Железняк также утверждает, что народные депутаты не смогут ознакомиться с полными текстами соглашения и связанного с ним устава. Кроме этого, созданный в рамках соглашения фонд, по его словам, будет зарегистрирован в США.

"Я прямо задал вопрос премьер-министру, требуют ли эти два документа - основное соглашение и устав - ратификации? Ответ - нет. Получим ли мы, народные депутаты, тексты этих соглашений? Ответ - нет. Депутаты будут голосовать за то, что не видели. Третье, мы спросили, соответствует ли действительности то, что фонд будет зарегистрирован не в Украине, а в США, это правда", - рассказал Железняк.

Соглашение с США, сделка с США, Фонд восстановления Украины, полезные ископаемые Инфографика Главред
Что предусматривает соглашение о полезных ископаемых / Инфографика: Главред

Соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США - что известно

Напомним, в ночь на 1 мая между Украиной и США было подписано соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления. Этот фонд будет действовать на равноправных началах, что позволит обеспечить взаимодействие на равных условиях между обеими сторонами.

Как сообщал Главред, соглашение предусматривает, что Украина не несет долговых обязательств, а также исключает возможность приватизации стратегически важных предприятий. Фонд будет работать таким образом, что все принимаемые решения будут осуществляться совместно, а финансовые ресурсы будут использоваться исключительно для внутреннего развития страны.

Президент США Дональд Трамп отметил, что это соглашение будет выгодным как для Украины, так и для США. Он подчеркнул, что американские инвестиции принесут значительно большую прибыль, чем 350 миллиардов долларов помощи Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, сообщил, что подписанное соглашение по редкоземельным металлам является первым результатом его встречи с Дональдом Трампом в Ватикане. Он также отметил, что соглашение претерпело многие изменения и приобрело равноправный формат.

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Кто такой Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

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