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"Выйти на прекращение огня": раскрыт нюанс, что даст Киеву соглашение с США

Даяна Швец
2 мая 2025, 01:30
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Соглашение позволяет США перейти ко второму этапу - переговорам о прекращении огня с Россией, предотвратив разрыв диалога.
'Выйти на прекращение огня': раскрыт нюанс, что даст Киеву соглашение с США
Политолог объяснил, что даст Украине соглашение о недрах / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Главное:

  • Подписание соглашения улучшило двусторонние отношения между Киевом и Вашингтоном, что подтверждается сдвигом в продаже оружия
  • Подписание соглашения не гарантирует помощи США в возвращении всех оккупированных территорий для доступа к месторождениям

Министр экономики Украины Юлия Свириденко и Министр финансов США Скотт Бессент подписали решающее соглашение по минералам. Как обращает внимание в своей колонке для Главреда политолог Андрей Золотарев, все выглядит так, что Украина сумела добиться от американцев более-менее равноправного характера этого соглашения. Однако тех гарантий безопасности, о которых говорил Зеленский, мы так и не увидели в документе. Похоже, их там просто нет.

"Гарантией безопасности могло бы быть получение Украиной статуса стратегического союзника США вне НАТО, который в 1987 году получил Израиль, и Штаты ежегодно предоставляют ему как военную, так и финансовую помощь на обеспечение безопасности. Гарантией безопасности могло бы стать присутствие американских войск на нашей территории, как они присутствуют в Южной Корее, а также "ядерный зонтик", который сдерживает Северную Корею от соблазна "вернуть в родную гавань" Южную Корею. КНДР обладает двухмиллионной армией, а до Сеула там рукой подать - чуть больше 30 км, то есть это дальность артиллерийского выстрела, но, тем не менее, 70 лет пушки молчат. Да, время от времени происходят инциденты, но американское присутствие и гарантии безопасности США являются весомым фактором в обеспечении безопасности Южной Кореи", - отмечает политолог.

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Главные бонусы от подписания соглашения о недрах пока что получает Трамп - на фоне последних неудач.

Также Золотарев обращает внимание на то, что, будут ли американские инвестиции в Украину - это еще большой вопрос. По его мнению, инвестиции - дело частное, а частные инвесторы десять раз подумают, прежде чем вкладывать деньги в страну, которая имеет весьма эфемерные гарантии того, что война не продолжится.

Совершенно очевидно, что это слабое место этого соглашения: то, что называется "гарантией безопасности", на самом деле таковой не является. Ведь присутствие американских экономических интересов не является фактором, который защищает от агрессии.

Еще одним важным риском, на который указывает политолог, является то, что это соглашение фактически закрепляет шаг в сторону сырьевого характера украинской экономики.

Соглашение с США, сделка с США, Фонд восстановления Украины, полезные ископаемые Инфографика Главред
Соглашение с США / Инфографика: Главред

"Доля промышленности в структуре ВВП во время войны должна была увеличиться до 30%, но у нас она, наоборот, упала до 12%, и доминируют сырье и услуги. И, когда соглашение о полезных ископаемых начнет работать, оно будет только усиливать этот перекос, превращая Украину в сырьевую страну", - говорит он.

В то же время, по словам Золотарева, основной позитив заключается в том, что подписание соглашения о недрах позволяет американцам перейти ко второму этапу - к соглашению о прекращении огня.

"Если бы не было подписано ресурсное соглашение, то с высокой степенью вероятности американцы хлопнули бы дверью, вышли бы из переговоров и начали выстраивать двусторонние отношения с Российской Федерацией. Вероятность такого сценария была очень высокой. Этого не произошло, а значит, держим кулаки за то, что в ближайшие недели-две, как говорил Рубио, возможно, удастся выйти на трек временного прекращения огня", - говорит эксперт.

Однако важно "выгрызть", по словам Золотарева, хотя бы на 30 дней, а не три дня, как предлагает Путин. В этой ситуации куда важнее получить шанс на более длительное прекращение огня с надеждой на то, что оно перерастет в постоянное.

"Кроме того, подписание этого соглашения отнюдь не означает, что теперь США будут заинтересованы в том, чтобы помочь Украине вернуть контроль над всеми оккупированными Россией территориями, чтобы иметь доступ к месторождениям полезных ископаемых там. Так, оперативно после подписания соглашения Трамп разрешил продажу Украине пакета вооружений на 50 млн долларов. Но накануне США запретили Австралии передавать Украине списанные с баланса австралийских вооруженных сил танки Abrams старых модификаций, хотя они не представляют большой военной ценности. Но, судя по всему, уже никаких бесплатных пакетов помощи не будет. За деньги - да", - указывает политолог.

Поэтому при таком сценарии у Украины вряд ли увеличатся возможности вернуть военным путем оккупированные территории.

С другой стороны, Золотарев не исключает возможные изменения политики Вашингтона, учитывая то, что нарастает недовольство дипломатией Уиткоффа, который раздавал Кремлю авансы, ничего не получая взамен. Так что могут быть повороты в позиции Трампа, учитывая его импульсивность и склонность рубить с плеча. Поэтому ждем неделю-две - скорее всего, они будут решающими.

"В любом случае подписание соглашения о недрах улучшило двусторонние отношения Киева и Вашингтона. Подтверждением тому является сдвиг с мертвой точки в вопросе продажи оружия. Однако более жесткие действия в отношении России со стороны США мы можем увидеть только через некоторое время, не сейчас. Нужно подождать если не неделю, то месяц", - резюмировал политолог.

Соглашение об ископаемых - что известно

Напомним, как сообщал Главред, Украина и Соединенные Штаты заключили соглашение, известное как Инвестиционный фонд восстановления Украина-США, целью которого является привлечение международных инвестиций для восстановления украинской экономики.

Президент США Дональд Трамп сделал первое заявление. Он заявил, что соглашение с Украиной о полезных ископаемых обещает Штатам выгоду, значительно превосходящую вложенные средства.

В то же время представитель Госдепа США Тэмми Брюс подчеркнула, что подписанное соглашение по полезным ископаемым не имеет прямой связи с процессом мирного урегулирования конфликта в Украине.

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Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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