Соглашение об ископаемых не связано с прекращением огня: в Госдепе сделали громкое заявление

Вашингтон не намерен "месяцами или годами" тянуть с процессом урегулирования войны в Украине.

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Соглашение об ископаемых не связано с прекращением огня, заявили в Госдепе США/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, depositphotos.com/ua, скрин с видео

Основные тезисы пресс-секретаря Госдепа США:

Соглашение об ископаемых не связано с прекращением огня

США не хотят "месяцами или годами" тянуть с процессом урегулирования войны в Украине

США могут выйти из переговорного процесса, если "стороны не проявят готовности к сотрудничеству"

Соглашение о полезных ископаемых, которое сейчас обсуждают и планируют подписать Украина и США, не связано с процессом урегулирования войны в Украине.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Тэмми Брюс в эфире Fox Business. Она подчеркнула, что эти два процесса переговоров идут отдельно.

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"Это что-то отдельное. Оно не касается переговоров о прекращении огня и не является частью договоренностей, направленных на прекращение этой катастрофы", - отметила чиновница.

В то же время она заявила, что США не намерены "месяцами или годами" тянуть с процессом урегулирования войны в Украине.

Пресс-секретарь Госдепа подчеркнула, что Украина и Россия должны быть готовы к тому, что Соединенные Штаты могут выйти из переговорного процесса, если "стороны не проявят готовности к сотрудничеству".

"Война должна закончиться. Госсекретарь сказал, что нужно всего несколько недель, чтобы понять, серьезно ли Россия настроена на мир. Мы несем ответственность перед всем миром. Мы самые большие сторонники Украины. И наша цель - положить этому конец... Должен быть момент, когда все понимают, что нам нужна конечная точка. Мы не можем проводить совещания о совещаниях. Это не может длиться месяцами или годами", - заявила пресс-секретарь Госдепа.

Также она подчеркнула, что во время встречи в Париже 17 апреля европейские партнеры "осознали необходимость совместных действий", чтобы достичь прекращения огня.

По словам Брюс, США сейчас испытывают "значительный энтузиазм" относительно завершения войны в Украине.

Пресс-секретарь Госдепа США Темми Брюс сказала, что соглашение об ископаемых не связано с прекращением огня/скрин

Смотрите видео с заявлением Темми Брюс:

Что предусматривает рамочное соглашение между США и Украиной по полезным ископаемым/ Инфографика: Главред

Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США - последние новости

Как сообщал Главред, Украина и США подписали меморандум об ископаемых. В четверг, 18 апреля, украинская и американская стороны подписали меморандум, подтверждающий совместное стремление заключить взаимовыгодное соглашение об экономическом партнерстве между двумя странами. Украинская и американская команды готовят создание Фонда инвестиций в восстановление Украины.

Позже появился полный текст документа. Минэкономики Украины обнародовало полный текст меморандума с США по соглашению об экономическом партнерстве.

В меморандуме говорится о том, что соглашение будет открывать возможности для инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и США.

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