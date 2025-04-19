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В США представили план соблюдения перемирия в Украине - WSJ

Мария Николишин
19 апреля 2025, 08:54
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Киев согласится на прекращение огня, если на это пойдет и Россия.
В США представили план соблюдения перемирия в Украине - WSJ
План прекращения огня в Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео, facebook/DonaldTrump

Ключевые тезисы:

  • В Париже представители США провели переговоры с украинской делегацией
  • Главной темой стало установление перемирия
  • Сейчас Москва выдвигает неприемлемые условия прекращения огня

Одной из центральных тем переговоров Украины и США в Париже стало всеобъемлющее прекращение огня. На них Киев четко дал понять, что соглашение возможно только при наличии реальных гарантий безопасности. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В издании напомнили, что 17 апреля в Париже представители США провели переговоры с украинской делегацией и представителями европейских стран. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал обсуждение "очень содержательным", подчеркнув, что Киев ожидает четких гарантий от международных партнеров, в частности относительно недопущения повторной агрессии со стороны России после установления перемирия.

видео дня

В то же время, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что украинская сторона поднимала вопрос гарантий безопасности, но воздержался от раскрытия деталей.

"Во время переговоров украинские представители напомнили американцам о ранее озвученной позиции в Саудовской Аравии: Киев согласится на прекращение огня, если на это пойдет и Россия. Впрочем, Москва традиционно выдвигает неприемлемые условия, направленные на ослабление обороноспособности Украины - в частности прекращение военной помощи, мобилизации и подготовки военных", - говорится в сообщении.

Кроме того, один из западных чиновников рассказал изданию, что США представили проект концепции мониторинга соблюдения перемирия в случае достижения договоренности. Однако подробности пока не разглашаются.

Прекращение огня в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, представители США на встрече в Париже заявили, что они хотят достичь полного прекращения огня в войне Украины с Россией в течение ближайших нескольких недель.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Россия считает нереалистичным прекращение огня в Украине. По его словам, препятствует якобы нарушение Украиной моратория на удары по энергетической инфраструктуре.

Кроме того, аналитики американского Института изучения войны заявили, что страна-агрессор Россия продолжает пытаться обвинить Украину в отсутствии прогресса на пути к желаемому Трампом полному прекращению огня.

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The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

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