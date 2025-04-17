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Полное прекращение огня: в ISW сказали, как РФ пытается обвинить Украину

Мария Николишин
17 апреля 2025, 08:21
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В России хотят добиться дополнительных двусторонних уступок от США.
Полное прекращение огня: в ISW сказали, как РФ пытается обвинить Украину
Задержка прекращения огня на фронте / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Кратко:

  • РФ обвиняет Украину в задержке прекращения огня
  • Песков раскритиковал Украину за решение продлить военное положение и мобилизацию
  • Аналитики пишут, что Путин сам отклонил предложение о полном прекращении огня

Страна-агрессор Россия продолжает пытаться обвинить Украину в отсутствии прогресса на пути к желаемому Трампом полному прекращению огня. Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

В частности, там вспомнили заявление Белого дома, в котором указывалось, что США не будут участвовать в экономических соглашениях с Россией, пока она не согласится на прекращение огня, на фоне продолжающихся попыток России переложить вину на Украину за отказ самого Кремля от такого прекращения огня.

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Аналитики пишут, что администрация Трампа ранее характеризовала временное полное прекращение огня как "необходимый шаг" на пути к достижению прочного мирного урегулирования в Украине.

Однако, глава Кремля Путин отклонил совместное американо-украинское предложение о полном прекращении огня на 30 дней, когда Трамп звонил Путину 18 марта, и с тех пор высокопоставленные российские чиновники повторяли отказ Путина, пытаясь переложить вину на Украину и добиться дополнительных двусторонних уступок от Соединенных Штатов.

В ISW подчеркнули, что Дмитрий Песков заявил, что решение Украины продлить военное положение и продолжить всеобщую мобилизацию до 6 августа 2025 года является попыткой сохранить "нестабильную структуру" Украины, и намекал, что "запрет Украины на переговоры с Россией тормозит прогресс в направлении прекращения войны".

"Российские власти также, похоже, активизируют свои усилия, что свидетельствует о том, что Кремль намерен поддерживать свои текущие усилия по формированию вооруженных сил еще некоторое время, несмотря на мирные переговоры. Кремль продолжает пытаться обвинить Украину в отсутствии прогресса на пути к желаемому Трампом полному прекращению огня", - говорится в отчете аналитиков.

В ISW также добавили, что Украина уже согласилась на предложение Трампа о временном полном прекращении огня, тогда как официальные лица Кремля постоянно повторяли, что не подлежат обсуждению требования их президента относительно "изменения режима в Украине, больших территориальных уступок и ограничений украинских военных, которые сделают Украину беззащитной, поскольку условия должны быть выполнены, прежде чем Россия сможет согласиться на будущее прекращение огня".

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 14 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп сделал ряд противоречивых заявлений относительно войны в Украине, возложив ответственность за ее начало на своего предшественника Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не желает останавливать захватническую войну против Украины, а государственные пропагандисты готовят свою аудиторию к тому, что дипломатия не даст результата.

Президент Азербайджана Альхам Алиев заявил, что режим прекращения огня позволит перегруппировать, мобилизовать новые силы и начать войну заново. Зато только подписание акта капитуляции одной из сторон закончит войну в Украине.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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