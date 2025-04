Полное прекращение огня: в ISW сказали, как РФ пытается обвинить Украину

Кратко:

Страна-агрессор Россия продолжает пытаться обвинить Украину в отсутствии прогресса на пути к желаемому Трампом полному прекращению огня. Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

В частности, там вспомнили заявление Белого дома, в котором указывалось, что США не будут участвовать в экономических соглашениях с Россией, пока она не согласится на прекращение огня, на фоне продолжающихся попыток России переложить вину на Украину за отказ самого Кремля от такого прекращения огня.

Аналитики пишут, что администрация Трампа ранее характеризовала временное полное прекращение огня как "необходимый шаг" на пути к достижению прочного мирного урегулирования в Украине.

Однако, глава Кремля Путин отклонил совместное американо-украинское предложение о полном прекращении огня на 30 дней, когда Трамп звонил Путину 18 марта, и с тех пор высокопоставленные российские чиновники повторяли отказ Путина, пытаясь переложить вину на Украину и добиться дополнительных двусторонних уступок от Соединенных Штатов.

В ISW подчеркнули, что Дмитрий Песков заявил, что решение Украины продлить военное положение и продолжить всеобщую мобилизацию до 6 августа 2025 года является попыткой сохранить "нестабильную структуру" Украины, и намекал, что "запрет Украины на переговоры с Россией тормозит прогресс в направлении прекращения войны".

В ISW также добавили, что Украина уже согласилась на предложение Трампа о временном полном прекращении огня, тогда как официальные лица Кремля постоянно повторяли, что не подлежат обсуждению требования их президента относительно "изменения режима в Украине, больших территориальных уступок и ограничений украинских военных, которые сделают Украину беззащитной, поскольку условия должны быть выполнены, прежде чем Россия сможет согласиться на будущее прекращение огня".

Напомним, как сообщал Главред, 14 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп сделал ряд противоречивых заявлений относительно войны в Украине, возложив ответственность за ее начало на своего предшественника Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не желает останавливать захватническую войну против Украины, а государственные пропагандисты готовят свою аудиторию к тому, что дипломатия не даст результата.

Президент Азербайджана Альхам Алиев заявил, что режим прекращения огня позволит перегруппировать, мобилизовать новые силы и начать войну заново. Зато только подписание акта капитуляции одной из сторон закончит войну в Украине.

Читайте также:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.