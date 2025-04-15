'Российская армия начнет сыпаться': Кремлю поставили дедлайн по войне в Украине

В России начнутся серьезные экономические проблемы в 2026 году, поэтому Кремль будет пытаться решить вопрос войны до этого периода, отметил Свитан.

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У России начнутся серьезные проблемы в 2026 году / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН, kremlin.ru

О чем сказал Свитан:

Россия сможет удерживать собственную экономику еще в течение года

В 2026 году у РФ начнутся серьезные экономические проблемы

Россия будет пытаться решить вопрос войны против Украины до конца 2025 года

Если Украина не будет наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, то экономика РФ будет оставаться относительно стабильной, хотя и будет испытывать определенное не критическое давление из-за падения цен на нефть. Однако, уже в 2026 году экономика РФ начнет системно "сыпаться". Об этом в интервью Главреду заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Он отметил, что россияне имеют другие источники дохода, в частности металлургию и продажу продуктов нефтепереработки. По словам Свитана, поскольку Украина прекратила атаки на НПЗ, Россия сможет переориентироваться с продажи сырой нефти на экспорт дизтоплива, авиационного керосина и других нефтепродуктов, что позволит ей удерживать экономику в более-менее стабильном состоянии в течение года.

"Плохо будут жить россияне, но на армию будут выделять деньги. Серьезные проблемы с военной экономикой у России начнутся только в 2026 году", - указывает эксперт.

Свитан отмечает, что в 2025 году Россию ожидают общие экономические трудности. В то же время у военных пока сохраняется определенный "жировой запас", который позволит им некоторое время удерживать позиции даже на фоне экономического спада.

"А вот в следующем году экономические проблемы уже ударят и по российской армии", - подчеркнул он.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал о возможности вторжения России в страны НАТО и спрогнозировал события на украинском фронте в 2025 году:

На уточняющий вопрос о том, будет ли Россия спешить решить вопрос войны против Украины до 2026 года, Свитан ответил утвердительно.

"Да, до конца 2025 года (РФ будет пытаться решить вопрос войны в Украине - ред.). Потому что в 2026-м в России начнет сыпаться армия из-за обрушения экономики", - резюмировал аналитик.

Война в Украине - последние новости по теме

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможной поддержке Москвы со стороны Вашингтона, назвав его "абсурдным". Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения в 2022 году неоднократно выступал с осуждением действий России.

После последнего ракетного удара РФ по Сумах в команде бывшего президента США Дональда Трампа возникли разногласия относительно подходов к России. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель президента Кит Келлог предостерегают Трампа от доверия к якобы мирным намерениям Кремля. Они считают, что российский президент Владимир Путин до сих пор не демонстрирует искреннего желания завершить войну. В то же время Стивен Уиткофф, другой представитель Трампа, который провел две встречи в Москве, убежден, что Путин настроен на мир. По информации WSJ, Трамп сейчас склоняется именно к этой точке зрения.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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