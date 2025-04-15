'Российская армия начнет сыпаться': Кремлю поставили дедлайн по войне в Украине

О чем сказал Свитан:
- Россия сможет удерживать собственную экономику еще в течение года
- В 2026 году у РФ начнутся серьезные экономические проблемы
- Россия будет пытаться решить вопрос войны против Украины до конца 2025 года
Если Украина не будет наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, то экономика РФ будет оставаться относительно стабильной, хотя и будет испытывать определенное не критическое давление из-за падения цен на нефть. Однако, уже в 2026 году экономика РФ начнет системно "сыпаться". Об этом в интервью Главреду заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
Он отметил, что россияне имеют другие источники дохода, в частности металлургию и продажу продуктов нефтепереработки. По словам Свитана, поскольку Украина прекратила атаки на НПЗ, Россия сможет переориентироваться с продажи сырой нефти на экспорт дизтоплива, авиационного керосина и других нефтепродуктов, что позволит ей удерживать экономику в более-менее стабильном состоянии в течение года.
"Плохо будут жить россияне, но на армию будут выделять деньги. Серьезные проблемы с военной экономикой у России начнутся только в 2026 году", - указывает эксперт.
Свитан отмечает, что в 2025 году Россию ожидают общие экономические трудности. В то же время у военных пока сохраняется определенный "жировой запас", который позволит им некоторое время удерживать позиции даже на фоне экономического спада.
"А вот в следующем году экономические проблемы уже ударят и по российской армии", - подчеркнул он.
Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал о возможности вторжения России в страны НАТО и спрогнозировал события на украинском фронте в 2025 году:
На уточняющий вопрос о том, будет ли Россия спешить решить вопрос войны против Украины до 2026 года, Свитан ответил утвердительно.
"Да, до конца 2025 года (РФ будет пытаться решить вопрос войны в Украине - ред.). Потому что в 2026-м в России начнет сыпаться армия из-за обрушения экономики", - резюмировал аналитик.
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Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
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