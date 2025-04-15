'Абсурдно': Вэнс ответил Зеленскому на обвинения в оправдании РФ

По словам Вэнса риторика, озвученная Зеленским, "определённо не приносит пользы".

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Джей Ди Вэнс оценил слова Владимира Зеленского / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот

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Вэнс говорит, что риторика Зеленского "определённо не приносит пользы"

Вэнс критиковал Россию за ее полномасштабное вторжение в Украину

Предположение президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон принимает сторону Москвы является "абсурдным", заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В интервью UnHerd он напомнил о том, что критиковал Россию за ее полномасштабное вторжение в Украину с февраля 2022 года.

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"Я также пытался применить стратегическое признание того, что если вы хотите положить конец конфликту, вы должны попытаться понять, где и россияне и украинцы видят свои стратегические цели", - убежден вице-президент США.

Вместе с тем он убежден в том, что такая позиция не означает, что "вы морально поддерживаете дело России или что вы поддерживаете полномасштабное вторжение".

По словам Вэнса риторика, озвученная Зеленским, "определённо не приносит пользы".

"Но вы должны попытаться понять, каковы их стратегические красные линии, так же, как вы должны попытаться понять, что украинцы пытаются получить от конфликта... По-моему, довольно абсурдно, что Зеленский упрекает американское правительство, которое фактически поддерживает его страну и военные усилия, в том, что мы якобы на стороне России", - добавил он.

Скандал в Овальном кабинете - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась жестким скандалом. Внезапно между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возникла перепалка, в которую влез и сам Трамп.

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина не пойдет на прекращение огня с РФ без предоставления гарантий безопасности. Глава государства напомнил о том, что ранее страна-агрессор РФ уже многократно нарушала перемирие.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал первое заявление после того, как покинул Белый дом на фоне скандала с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете. Он опубликовал пост в соцсети Х.

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Кто такой Джей Ди Вэнс Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года. 15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года. Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии. Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс. Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года. В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.

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