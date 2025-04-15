КНДР отправила России почти 16 тыс. контейнеров с боеприпасами: детали от Newsweek

Кратко:
- Ким Чен Ын предоставил Путину почти 16 тыс. контейнеров с боеприпасами
- Эти поставки осуществлялись с августа 2023-го по март 2025-го года
- Такой поток оружия может еще больше склонить ситуацию на поле боя в пользу оккупантов
Северная Корея в течение 18 месяцев отправила стране-агрессору России более 15 800 контейнеров с боеприпасами.
КНДР стала критически важным поставщиком для России в ее войне против Украины. Об этом сообщает Newsweek, анализируя спутниковые снимки.
Аналитики таким образом идентифицировали по меньшей мере 64 поставки из Северной Кореи в РФ с августа 2023 года по март 2025-го.
С помощью этих поставок российская оккупационная армия получила примерно от 4,2 до 5,8 млн боеприпасов.
Северокорейские боеприпасы транспортировались в РФ с помощью четырех грузовых судов под российским флагом - "Ангара", "Леди Р", "Мария" и "Майя-1".
"Северокорейский поток боеприпасов позволяет России сохранять наступательный импульс. Он подрывает эффективность западной военной помощи Украине", - отмечается в отчете.
Аналитики считают, что если оставить без внимания этот поток оружия из КНДР в Россию, то он может еще больше склонить ситуацию на поле боя в пользу российских оккупантов, а это в свою очередь создаст еще более широкие риски безопасности как в Европе, так и в Восточной Азии.
Как Северная Корея помогает России в войне - последние новости
Как ранее сообщал Главред, КНДР отправит РФ 100 "пушек чучхе", предназначенных для уничтожения Сеула. Северокорейские инструкторы обучают российских военных работать с этим оружием, которое уже используют в боевых условиях.
Также ранее сообщалось, что Ким Чен Ын цинично прокомментировал войну в Украине. Ким также пригрозил и дальше развивать свое ядерное оружие, заявив, что оно не является "разменной монетой".
Напомним, в НАТО сказали, кто помогает Путину продолжать войну. Поддержка Украины партнерами ухудшит военную способность России и поставит Киев в более сильную позицию во время переговоров.
Также ранее сообщалось, что РФ все больше опирается на поддержку 2 стран - в ISW описали опасность для Украины. Две страны поставляют россиянам оружие для войны против Украины.
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Что такое Newsweek?
Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.
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