В НАТО сказали, кто помогает Путину продолжать войну

Кратко:
- РФ продолжает войну против Украины при поддержке Китая, КНДР и Ирана
- В дальнейшем России будет сложно вести войну из-за высоких потерь личного состава и вооружения
- Поддержка партнеров поможет Украине иметь более сильную позицию во время переговоров
Страна-агрессор Россия продолжает войну против Украины при поддержке Китая, Северной Кореи и Ирана. Однако в долгосрочной перспективе России трудно будет продолжать войну из-за высоких потерь и личного состава, и вооружения.
Об этом заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью Armyinform.
"С февраля 2022 года Россия потеряла более 700 тысяч солдат убитыми и ранеными. Тысячи танков, бронемашин и самолетов были уничтожены, а российский флот был вытеснен из большей части Черного моря", - сказал он.
Адмирал подчеркнул, что Кремль продолжает войну, несмотря на большие потери. И в этом Москве поддерживают Пхеньян, Тегеран и Пекин.
В то же время Драгоне отметил, что военная поддержка Украины ее партнерами поможет ухудшить способность России вести войну и поставит Киев в более сильную позицию во время переговоров.
"Мы должны сосредоточиться на поддержке завершения войны, чтобы обеспечить Украине возможность вступать в любые переговоры с позиции силы", - добавил адмирал.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, РФ выбрала новую цель - в ВСУ дали тревожный прогноз о продвижении врага. ВСУ активно готовятся к оборонительным действиям на новом рубеже.
Также ранее сообщалось, что ВСУ рванули вперед - в ISW рассказали о продвижении в Курской области. Украинские защитники продвинулись вблизи Суджи, говорится в отчете ISW.
Напомним, Трамп заявил о прогрессе в переговорах с РФ и Украиной о завершении войны. По словам президента США, Белый дом поддерживает контакты и с Украиной о прекращении огня.
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