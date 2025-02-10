Поддержка Украины партнерами ухудшит военную способность России и поставит Киев в более сильную позицию во время переговоров.

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В НАТО сказали, кто помогает Путину продолжать войну/ коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, минобороны РФ

Кратко:

РФ продолжает войну против Украины при поддержке Китая, КНДР и Ирана

В дальнейшем России будет сложно вести войну из-за высоких потерь личного состава и вооружения

Поддержка партнеров поможет Украине иметь более сильную позицию во время переговоров

Страна-агрессор Россия продолжает войну против Украины при поддержке Китая, Северной Кореи и Ирана. Однако в долгосрочной перспективе России трудно будет продолжать войну из-за высоких потерь и личного состава, и вооружения.

Об этом заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью Armyinform.

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"С февраля 2022 года Россия потеряла более 700 тысяч солдат убитыми и ранеными. Тысячи танков, бронемашин и самолетов были уничтожены, а российский флот был вытеснен из большей части Черного моря", - сказал он.

Адмирал подчеркнул, что Кремль продолжает войну, несмотря на большие потери. И в этом Москве поддерживают Пхеньян, Тегеран и Пекин.

В то же время Драгоне отметил, что военная поддержка Украины ее партнерами поможет ухудшить способность России вести войну и поставит Киев в более сильную позицию во время переговоров.

"Мы должны сосредоточиться на поддержке завершения войны, чтобы обеспечить Украине возможность вступать в любые переговоры с позиции силы", - добавил адмирал.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, РФ выбрала новую цель - в ВСУ дали тревожный прогноз о продвижении врага. ВСУ активно готовятся к оборонительным действиям на новом рубеже.

Также ранее сообщалось, что ВСУ рванули вперед - в ISW рассказали о продвижении в Курской области. Украинские защитники продвинулись вблизи Суджи, говорится в отчете ISW.

Напомним, Трамп заявил о прогрессе в переговорах с РФ и Украиной о завершении войны. По словам президента США, Белый дом поддерживает контакты и с Украиной о прекращении огня.

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