Сыграет на руку Путину: Тука дал неутешительный прогноз о перемирии с РФ

Сегодня нет оснований считать, что Россия стремится завершить острую фазу войны, считает Георгий Тука.

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Георгий Тука оценил переговоры о прекращении войны в Украине/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Выгоден ли Украине мирный план Трампа

Хочет ли Путин завершения войны

Страна-агрессор Россия использует паузу в войне с Украиной исключительно для развития собственной армии. И через три-пять лет различие в состоянии вооруженных сил Украины и России существенно увеличится не в нашу пользу. Об этом во время чата на Главреде рассказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука.

Он прокомментировал переговоры о прекращении войны в Украине, которые продолжаются на данный момент. Тука отметил, что довольно часто журналисты и политики сознательно или бессознательно занимаются подменой понятий, рассказывая о "мирных переговорах", хотя на самом деле сейчас речь идет об установлении мира, а о прекращении огня, а это абсолютно не тождественные понятия.

"К переговорам по прекращению огня я отношусь скептически. Для установления мира мало договориться между Украиной и США об определенных условиях мира, ведь есть еще и страна-агрессор Россия", - считает Тука.

По его словам, сегодня нет оснований считать, что Россия стремится завершить острую фазу войны.

При этом экономика России не демонстрирует падения, и даже самые оптимистичные для нас прогнозы говорят о том, что российская экономика может держаться еще 2-5 лет.

Кроме того, российскому диктатору Путину удалось разорвать дипломатическую изоляцию России, которую в начале полномасштабного вторжения в Украину создавала коалиция демократических стран.

"Таким образом, нет никаких признаков того, что Путин стремится к миру. Как по мне, единственное, что может заставить Путина начать диалог о мире, – это сила", - уверен Тука.

В то же время, подавляющее большинство вариантов "мирных планов" новой американской администрации не предусматривает предоставления или увеличения военной помощи Украине.

"Они строятся на том, что Украина будет вынуждена согласиться на потерю суверенитета над частью своих территорий и отказаться от политики интеграции в НАТО. Подобные идеи точно не направлены в пользу Украины, поэтому я к ним отношусь негативно", - сказал он.

Тука убежден, что РФ использует паузу исключительно для развития собственной армии. Украина же это время вряд ли потратит на усиление ВСУ.

"В РФ идет реальный процесс наказания "мздоимцев". И это меня не настраивает на позитив, потому что целью этих действий является усиление армии РФ и российского военно-промышленного комплекса. Вместе с тем, я абсолютно убежден, что в случае прекращения активной фазы боевых действий руководство нашего государства будет продолжать позорную политику мародерства, "большой стройки" и "миллиарда деревьев". В результате этих 3-5 мирных лет различие в состоянии вооруженных сил Украины и России существенно увеличится не в нашу пользу", - резюмировал он.

Смотрите видео - Георгий Тука поделился прогнозом относительно перспектив урегулирования войны России против Украины:

Завершение войны в Украине - последние новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты достигли прогресса в переговорах о завершении войны России и Украины. При этом глава Белого дома отказался раскрывать подробности каких-либо переговоров, которые он провел с российским диктатором Владимиром Путиным.

В Белом доме не смогли подтвердить заявление президента США Дональда Трампа о телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным, но и не опровергли его.

В Кремле также не смогли подтвердить или опровергнуть, был ли телефонный разговор президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа. Кремлевский представитель Дмитрий Песков сказал, что коммуникации Москвы и новой администрации в Вашингтоне "ведутся по разным каналам".

Как сообщал Главред, ранее российский диктатор Владимир Путин сделал свой прогноз относительно окончания войны в Украине и мирных переговоров с украинской властью.

"Переговоры, собственно, у нас начались сразу же после начала СВО (так россияне называют полномасштабную агрессию против Украины - ред.). Сначала мы (РФ - ред.) сказали украинскому руководству тогдашнему: люди в "ДНР" (террористическая организация. - ред.) и ЛНР не хотят быть в составе Украины, уходите оттуда и все, на этом все закончится", - сказал Путин.

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Кто такой Георгий Тука Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

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