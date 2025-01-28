'Переговоры начались сразу': Путин озвучил циничные сроки окончания войны

Военный преступник Владимир Путин сделал ряд циничных и наглых заявлений относительно ситуации на фронте, окончания войны и мирных переговоров с Украиной.

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Путин назвал наглое условие при котором можно было избежать войны в Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

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Путин назвал сроки и условие окончания войны

РФ не будет вести переговоры с якобы нелегитимным президетом Зеленским

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин сделал свой циничный прогноз относительно окончания войны в Украине и мирных переговоров с украинской властью. Соответствующее заявление глава Кремля сделал в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

По его словам, переговоры с Украиной якобы начались с начала так называемой "СВО", Москва предлагала Киеву "уйти" из ЛНР и "ДНР" (террористическая организация. - ред.) и тогда боевых действий бы не было.

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"Переговоры-то, собственно, у нас начались сразу же после начала СВО (так россияне называют полномасштабную агрессию против Украины - ред.). Сначала мы (РФ - ред.) сказали украинскому руководству тогдашнему: люди в "ДНР" (террористическая организация. - ред.) и ЛНР не хотят быть в составе Украины, уходите оттуда и все, на этом все закончится", - сказал признанный Международным уголовным судом военный преступник Владимир Путин.

Он добавил, что в таком случае Россия якобы не нападала бы на территорию Украины, однако, по его мнению, воевать решил именно Киев.

Кремлевский диктатор заявил, что Владимир Зеленский якобы не имеет права заключать мирный договор из-за своей так называемой нелегитимности.

"Вести переговоры можно с кем угодно, но из-за своей нелегитимности он не имеет право ничего подписывать. Если он хочет участвовать в переговорах, я выделю тех людей, которые будут вести с ним переговоры", - сказал

Он также отметил, что переговоры с Украиной без отмены указа Зеленского о запрете переговоров с РФ будут считаться, по мнению военного преступника Путина, нелегитимными.

По его словам, если Украина решит отменить этот указ, то найдет юридический способ для этого.

Президент РФ Владимир Путин сделал циничное заявление о продолжительности войны в Украине, отметив, что она может завершиться через полтора-два месяца при определенных условиях. По его мнению, ключевым фактором в продолжении боевых действий является спонсорское финансирование Киева и поставки боеприпасов.

"Я думаю, что если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны, все закончится через месяца полтора-два. В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой", - сказал Путин.

Кроме того, Путин заявил, что решение о бегстве войск РФ из Киевщины якобы было продиктовано желанием европейских лидеров чтобы Украина подписала мирный договор, заявил Путин

"Некоторые европейские лидеры в разговорах со мной по телефону сказали о том, что невозможно Украине подписывать мирный договор с пистолетом у виска. Так хорошо, и что надо сделать? Нужно отвести войска от Киева. Для нас в принципе было ясно, что обман вполне возможен однако, исходя из соображений недопущения кровопролития серьезного, войны какой-то серьезной, мы все-таки на это согласились", - сказал российский диктатор Путин.

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Главный редактор херсонского издания "Кавун.City" Евгения Вирлич отметила, что на Херсонщине российские войска пытаются продвигаться, "под завесой" собственных обстрелов.

Для прекращения войны в Украине необходимо усиливать давление на Владимира Путина. Кремлевский лидер может остановить агрессию, если поймет, что не способен одержать победу. Об этом заявила представительница ЕС Кая Каллас во время пресс-конференции перед заседанием Совета министров ЕС по общим делам.

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