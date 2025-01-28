Был 'прилет' по предприятию: первые детали о взрыве в Николаеве

Во время воздушной тревоги в Николаеве прогремели взрывы, был "прилет" по частному предприятию.

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В Николаеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги/ коллаж: Главред, фото иллюстративные: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Кратко:

В Николаеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги

Был "прилет" по частному предприятию

В Николаеве вечером 28 августа во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр городе Александр Сенкевич.

"В Николаеве был слышен взрыв! Выясняем", - написал мэр.

видео дня

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким в 20:17 сообщил, что по состоянию на указанное время не было вызовов экстренных служб, и добавил, что информация уточняется.

Сенкевич в 20:36 сообщил, что было попадание по частному предприятию.

"Российские подонки ударили по Николаеву. Есть попадание по частному предприятию. Работаем", - отметил мэр города.

Воздушная тревога в городе и области была объявлена с 19:58, а взрывы прозвучали примерно через две-три минуты.

Незадолго до этого Воздушные силы ВСУ предупредили о том, что Кировоградская, Черкасская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская области находятся под угрозой применения баллистического вооружения из оккупированного Крыма.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Харькове был масштабный пожар после "прилета" в ночь на 28 января, среди пострадавших - ребенок. Армия РФ нанесла удар БпЛА по территории гражданского предприятия в Новобаварском районе города.

Также сообщалось, что в Умани под удар дронов РФ попал инфраструктурный объект. Коммунальные службы восстанавливают тепло-, электро- и водоснабжение.

Напомним, в ночь на 28 января РФ атаковала Украину сотней дронов, в результате чего Умань - без света, в Харькове - пожар. Сбито 65 вражеских дронов, 28 беспилотников не достигли цели - были локально потеряны.

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Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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