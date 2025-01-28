Был 'прилет' по предприятию: первые детали о взрыве в Николаеве

Кратко:
- В Николаеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги
- Был "прилет" по частному предприятию
В Николаеве вечером 28 августа во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр городе Александр Сенкевич.
"В Николаеве был слышен взрыв! Выясняем", - написал мэр.
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким в 20:17 сообщил, что по состоянию на указанное время не было вызовов экстренных служб, и добавил, что информация уточняется.
Сенкевич в 20:36 сообщил, что было попадание по частному предприятию.
"Российские подонки ударили по Николаеву. Есть попадание по частному предприятию. Работаем", - отметил мэр города.
Воздушная тревога в городе и области была объявлена с 19:58, а взрывы прозвучали примерно через две-три минуты.
Незадолго до этого Воздушные силы ВСУ предупредили о том, что Кировоградская, Черкасская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская области находятся под угрозой применения баллистического вооружения из оккупированного Крыма.
Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в Харькове был масштабный пожар после "прилета" в ночь на 28 января, среди пострадавших - ребенок. Армия РФ нанесла удар БпЛА по территории гражданского предприятия в Новобаварском районе города.
Также сообщалось, что в Умани под удар дронов РФ попал инфраструктурный объект. Коммунальные службы восстанавливают тепло-, электро- и водоснабжение.
Напомним, в ночь на 28 января РФ атаковала Украину сотней дронов, в результате чего Умань - без света, в Харькове - пожар. Сбито 65 вражеских дронов, 28 беспилотников не достигли цели - были локально потеряны.
Читайте также:
- "Идут активные бои": Синегубов опроверг захват армией РФ Двуречной на Харьковщине
- Уничтожены десятки дронов и 3,2 т топлива: стали известны последствия удара по складу БПЛА в РФ
- Кто не сможет после СЗЧ "упрощенно" вернуться в часть: в Минобороны объяснили
Что такое баллистическая ракета?
Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление.
По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета:
- Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
- Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).
- Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км).
Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред