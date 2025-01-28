Уничтожены десятки дронов и 3,2 т топлива: какие последствия удара по складу БПЛА в РФ

Удар по российскому складу с дронами был нанесен ракетами Storm Shadow/SCALP.

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Стали известны последствия удара по складу БПЛА в РФ/ коллаж: Главред, фото: скрин

Кратко:

Удар по складу дронов в Орловской области РФ был нанесен ракетами Storm Shadow/SCALP

В результате удара были уничтожены десятки дронов "Герань-2" и 3,2 т топлива к ним

Удар по складу беспилотников в Орловской области страны-агрессора России был нанесен тремя крылатыми ракетами Storm Shadow.

В результате атаки, которая состоялась 26 января, были уничтожены десятки ударных дронов, боевые части к ним, а также более трех тонн топлива для беспилотников. Подробности о последствиях атаки 28 января сообщил Telegram-канал "Досье шпиона".

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По данным Telegram-канала, 26 января ракетный удар был нанесен по месту крупноузловой сборки и склада БПЛА "Герань-2" в районе села Великая Чернь в Болховском районе Орловской области России.

Отмечается, что удар был нанесен тремя крылатыми ракетами воздушного базирования британско-французского производства Storm Shadow/SCALP.

В результате, согласно данным "Досье шпиона", российские оккупанты понесли следующие потери:

24 единицы БПЛА "Герань-2";

44 боевые части БПЛА "Герань-2";

30 единиц БПЛА "Пародия";

3,2 тонн топлива для БПЛА.

Пострадавших нет, отмечает Telegram-канал.

Взрывы в РФ - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Россия в ночь на 24 января была в огне - Москва и четыре области были под мощной атакой дронов. Под Москвой, а также в Курской, Брянской, Белгородской и Рязанской областях раздаются взрывы.

Также ранее сообщалось, что Россия разбомбила собственное село в Курской области - оккупанты сбросили 14 КАБов. Страна-агрессор Россия мстит своим же гражданам, которые стали свидетелями позорного бегства российской армии.

Напомним, в ночь на 26 января в Рязани прогремели взрывы, небо "пылало" - украинские дроны добивали НПЗ. Местные власти в очередной раз пытаются скрыть неутешительные для РФ последствия атаки.

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