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В Рязани прогремели взрывы, небо "пылало": украинские дроны добивали НПЗ - детали

Анна Косик
26 января 2025, 08:24
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Местные власти в очередной раз пытаются скрыть неутешительные для РФ последствия атаки.
Взрыв на НПЗ РФ
Рязанский НПЗ обеспечивает вражескую армию важными ресурсами, поэтому его уничтожение сверхважно / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Кратко:

  • В Рязани прогремели взрывы
  • Украинские БпЛА атаковали местный НПЗ
  • Силы обороны Украины провели успешную операцию

В ночь на 26 января в Рязани, что в стране-агрессоре России прогремели громкие взрывы. Местные жители сообщили, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод.

Как пишут росСМИ, в результате удара на территории НПЗ снова возник пожар. Это уже вторая атака на этот завод за последние двое суток. Ситуацию успел прокомментировать губернатор Павел Малков.

видео дня

Однако, в лучших традициях российских официальных лиц, он не стал говорить правду о ситуации в области, а утверждает, что якобы все БпЛА сбиты и пострадавших нет.

Зато кадры в Сети, которые опубликовали жители, свидетельствуют, что беспилотники таки достигли цели. Это подтверждает и руководитель ЦПД СНБО Украины Андрей Коваленко в Telegram.

Скриншот из tg
Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео последствий удара беспилотников по Рязанскому НПЗ:

"Рязанский НПЗ добивается. Это топливо для военной техники и не только", - написал он.

Также неспокойную ночь в Рязани прокомментировал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко. По его словам Силы обороны Украины осуществили успешный повторный удар по Рязанской нефтеперерабатывающей компании.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Удары Украины по Рязанскому НПЗ - что известно

Ранее, весной 2024 года Рязанский НПЗ был атакован украинскими беспилотниками. В марте для удара был применен дальнобойный дрон-камикадзе "Лютый". Повторную атаку НПЗ пережил в мае.

Напомним, с конца 2024 года Украина активизировала атаки по Рязанскому НПЗ, который является одним из крупнейших в РФ. Местные паблики и очевидцы неоднократно сообщали о взрывах и пламени вблизи завода, предполагая, что НПЗ снова мог стать целью атаки беспилотников.

Впоследствии, как писал Главред, в ночь на 24 января 2025 года украинскими беспилотниками был нанесен еще один удар по производственным мощностям "Рязанской нефтеперерабатывающей компании" и по нефтеперекачивающей станции "Рязань".

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Что известно о Рязанском НПЗ

Завод введен в эксплуатацию в октябре 1960 года. Предприятие находится под контролем "Роснефти". Основная часть продуктов нефтепереработки экспортируется. Максимально возможный объем обработки НПЗ 17-18 миллионов тонн нефти, пишет Википедия.

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