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В районе Рязанского НПЗ появилось загадочное зарево: местные слышали взрывы и сирену

Руслана Заклинская
26 октября 2024, 22:26
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В Рязани раздавалась сирена, над городом образовалось таинственное сияние.
В районе Рязанского НПЗ появилось загадочное зарево: местные слышали взрывы и сирену
В районе Рязанского НПЗ мог начаться пожар / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Вкратце:

  • В российской Рязани час звучала сирена воздушной тревоги
  • В районе Рязанского НПЗ появилось зарево
  • Местные слышали взрывы, однако власти региона традиционно все отрицают

Вечером субботы, 26 октября, в российской Рязани час звучала воздушная тревога. На фоне тревоги в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода заметили зарево. Об этом сообщили российские Telegram-каналы.

Воздушная тревога в Рязани звучала целый час. После многочисленных сообщений в местных пабликах власти региона сообщили, что это были лишь учения.

видео дня

"С 17:00 до 18:00 в Московском районе областного центра проводилась отработка учебной воздушной тревоги с использованием сирены. Происшествий нет", - говорится в сообщении.

Местные паблики и очевидцы сообщали о взрывах и пламени вблизи завода, предполагая, что НПЗ снова мог стать целью атаки беспилотников. На видео, которые активно распространялись, можно увидеть зарево над городом и пламя в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), одного из крупнейших в России.

Однако рязанские власти быстро опровергли эти сообщения, назвав пожар "фейковым". В РФ зарево объяснили обычным факельным горением.

В тот же день российские СМИ сообщали об атаках беспилотников в нескольких регионах России. Согласно информации пропагандистских каналов, силы ПВО перехватили и уничтожили 17 дронов, которые приближались к российской территории: восемь - над Брянской областью, четыре - над Белгородской, три - над Курской и два - над Орловской областями.

Смотрите видео загравы в Рязани:

В районе Рязанского НПЗ появилось загадочное зарево: местные слышали взрывы и сирену
Заграва в районе Рязанского НПЗ / Фото: скриншот
инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Российские НПЗ / Инфографика: Главред

Что известно о Рязанском НПЗ

Завод введен в эксплуатацию в октябре 1960 года. Предприятие находится под контролем "Роснефти". Основная часть продуктов нефтепереработки экспортируется. Максимально возможный объем обработки НПЗ 17-18 миллионов тонн нефти, пишет Википедия.

Беспорядки в РФ - последние новости

Напомним, 26 октября в российском Липецке прогремели мощные взрывы в результате атаки неизвестных дронов на военный аэродром. Местные жители сообщали о громких звуках взрывов и густом дыме в небе. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил информацию об атаке. Хотя аэродром, вероятно, стал целью атаки, подтверждения о его поражении пока нет.

Также 26 октября в Керченском проливе разбился военный вертолет России. Сначала в Telegram-канале Fighterbomber сообщили, что это вертолет Ка-27, потом изменили модель на Ка-52, а впоследствии уточнили, что тип вертолета пока не установлен.

Кроме этого, в Кировской области вертолет санавиации Ми-2 "жестко приземлился" в лесу. На борту находились четыре человека, трое из которых погибли.

Как сообщал Главред, 22 октября дроны нанесли удары по нескольким регионам РФ. В Ефремове Тульской области после взрывов вспыхнул пожар возле местного завода синтетического каучука и ТЭЦ, в Суземском районе под атаку попала еще одна ТЭЦ, также пострадали два спиртзавода.

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