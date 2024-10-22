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"Взрывная" ночь в РФ: дроны атаковали сразу несколько предприятий в разных областях

Даяна Швец
22 октября 2024, 08:23
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В аэропорту в Нижнем Новгороде Нижегородской области ввели план "Ковер".
'Взрывная' ночь в РФ: дроны атаковали сразу несколько предприятий в разных областях
Ночью в РФ раздавались сильные взрывы / Коллаж: Главред, фото: росСМИ

Сегодня, во вторник, 22 октября, сразу в нескольких областях РФ, а именно, в Тамбовской, Тульской, Брянской и Воронежской прозвучали взрывы из-за атаки беспилотников.

В Ефремове Тульской области России после масштабных взрывов, местные жители сообщают о пожаре рядом с Ефремовским заводом синтетического каучука в районе ТЭЦ.

Кроме этого, в Суземском районе также сообщили об атаке беспилотника на ТЭЦ.

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Губернатор отметил, что пострадали два спиртзавода.

"Пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковское Суворовского района. По предварительной информации пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах происшествия. Ситуация находится под контролем", - заявил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Более того, в Тамбовской области РФ беспилотники атаковали российское предприятие "Биохим", а в Воронежской области России промышленное предприятие.

"Сегодня в 5:20 утра в г. Рассказово, предположительно, в результате прилета беспилотника на предприятии АО "Биохим" прогремел взрыв с последующим возгоранием", - отметил губернатор Тамбовской области Максим Егоров.

Дрон "Лютый" - основные характеристики
Дрон "Лютый" - основные характеристики / Инфографика: Главред

Как утверждает губернатор, пострадавших нет, пожар за час потушили и что все необходимые службы города дежурят на месте.

Атаку беспилотников подтвердил и руководитель Воронежской области РФ.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. Он упал на здание цеха промышленного предприятия", - заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram.

Губернатор признался, что возникло "небольшое возгорание на одном этаже здания". С самого утра на месте работают пожарные расчеты, а опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

После взрывов аэропорт в Нижнем Новгороде Нижегородской области закрыли, сообщили российские власти. Вероятно, что в аэропорту ввели план "Ковер" - это означает, что он закрыт, а самолеты перенаправляют на другие аэропорты.

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Взрывы в России - последние новости

Как известно, один из крупнейших заводов РФ приостановил работу. Речь идет о "Кремний ЭЛ" в Брянской области - там из-за атаки дронов было "нарушено энергоснабжение, нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, прерваны технологические производственные цепочки".

Также в результате атаки дронов на завод имени Свердлова в российском Дзержинске, производящий взрывчатые вещества, поврежден один из цехов предприятия.

Кроме этого, в ВСУ сделали интригующее заявление по уничтожению Крымского моста. У Сил обороны свои приоритеты по поражению вражеских объектов.

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