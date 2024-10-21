В ВСУ сделали интригующее заявление по уничтожению Крымского моста

У Сил обороны свои приоритеты относительно поражения вражеских объектов.

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Украина способна разрушить Крымский мост - ВМС ВСУ (иллюстративное фото) / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, соцсети

Украинская армия обладает вооружением, которое способно разрушить Крымский мост. Эстакада до сих пор не уничтожена потому, что у Сил обороны свои приоритеты относительно вражеских целей. К тому же оккупанты проводят мероприятия, которые мешают реализации задачи. Об этом заявил капитан 3-го ранга, спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

В эфире Эспрессо он ответил на вопрос о том, хватит ли у Сил обороны военных возможностей для поражения "гордости Путина" – Крымского моста.

По словам представителя Военно-морских сил, армия контролирует огнем Азовское море, и технически имеет возможности для поражения эстакады.

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"Но не следует забывать, что есть приоритетность целей. И о том, что есть противодействие со стороны врага. И все эти факторы влияют на конечный результат, скажем так", - сказал Плетенчук.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Также он добавил, что Силы обороны уже неоднократно наносили удары по объектам в восточной части Азовского моря.

"Это и Краснодарский край, и Ейск, порт "Кавказ"... То есть, если взять карту (сравнить расстояние), то понятно, что мост находится в зоне поражения наших систем вооружения. И это ни для кого не секрет, что все эти системы работали даже дальше, чем находится эта незаконная пристройка", - подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

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Враг готовится к ударам по Крымскому мосту, говорил в начале октября Дмитрий Плетенчук. Представитель ВМС акцентировал внимание на том, что оккупанты охраняют эстакаду всевозможными средствами, включая авиацию.

Россияне поставили боновые заграждения для защиты Крымского моста от дронов, однако их унесло в море. Их обнаружили в районе городской набережной захваченной Керчи.

17 октября в оккупированном Крыму прогремели взрывы, из-за чего враг временно закрывал Крымский мост. До этого сообщалось о ракетной опасности на полуострове.

Кратко о Крымском мосту / Инфографика: Главред

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