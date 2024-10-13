Боны, защищавшие Крымский мост, унесло в море

Плавучие боновые сооружения размещали параллельно Крымскому мосту.

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"Защиту" Крымского моста унесло в море / Коллаж Главреда. Фото: Крым. Реалии

Боновые заграждения, призванные якобы защитить Крымский мост от возможных ударов украинских дронов, унесло в море. Фото публикует проект "Крым. Реалии".

На нескольких кадрах видно, как фрагменты боновых заграждений дрейфуют в районе городской набережной Керчи.

Часть боновых заграждений морское течение прибило к берегу в центральном районе Керчи.

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Летом 2024 года РФ начала размещать баржи на южной стороне Керченского моста, позднее появились дополнительные баржи и плавучие боновые сооружения, идущие параллельно мосту.

Крымский мост - последние новости на тему

Российские оккупанты продолжают укреплять оборону Крымского моста, пытаясь защитить его от возможных атак со стороны Украины. Спикер ВМСУ Плетенчук отмечал, что сейчас россияне охраняют Крымский мост всеми имеющимися средствами, в частности, системами ПВО, которые плотно расположены друг возле друга, а также враг начал использовать авиацию, чтобы защитить мост еще с воды.

Ранее стало известно, что Россия готовится к масштабной атаке на Крымский мост. В районе переправы установлены две установки ПВО "Панцирь" и другие системы обороны.

При этом, как объяснил капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВС Украины (2004-2020 гг.) Андрей Рыженко, чтобы перерезать возможность оккупантов использовать сооружение Керченского моста как логистическую переправу для снабжения российских оккупационных войск, надо его уничтожить. Оккупанты осознают, что такие удары могут быть.

До этого появились доказательства, что Крымский мост буквально разваливается на глазах после того, как по нему были нанесены несколько ударов Силами обороны Украины.

Президент Владимир Зеленский не скрывал, что Крымский мост остается целью номер один для атак украинских военных.

Крымский мост - характеристики конструкции / Инфографика: Главред

Атаки ВСУ на Крым С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе. По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.

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