Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Боны, защищавшие Крымский мост, унесло в море

Яна Ставская
13 октября 2024, 17:50
285
Плавучие боновые сооружения размещали параллельно Крымскому мосту.
Боны, защищавшие Крымский мост, унесло в море
"Защиту" Крымского моста унесло в море / Коллаж Главреда. Фото: Крым. Реалии

Боновые заграждения, призванные якобы защитить Крымский мост от возможных ударов украинских дронов, унесло в море. Фото публикует проект "Крым. Реалии".

На нескольких кадрах видно, как фрагменты боновых заграждений дрейфуют в районе городской набережной Керчи.

Часть боновых заграждений морское течение прибило к берегу в центральном районе Керчи.

видео дня

Летом 2024 года РФ начала размещать баржи на южной стороне Керченского моста, позднее появились дополнительные баржи и плавучие боновые сооружения, идущие параллельно мосту.

Крымский мост - последние новости на тему

Российские оккупанты продолжают укреплять оборону Крымского моста, пытаясь защитить его от возможных атак со стороны Украины. Спикер ВМСУ Плетенчук отмечал, что сейчас россияне охраняют Крымский мост всеми имеющимися средствами, в частности, системами ПВО, которые плотно расположены друг возле друга, а также враг начал использовать авиацию, чтобы защитить мост еще с воды.

Ранее стало известно, что Россия готовится к масштабной атаке на Крымский мост. В районе переправы установлены две установки ПВО "Панцирь" и другие системы обороны.

При этом, как объяснил капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВС Украины (2004-2020 гг.) Андрей Рыженко, чтобы перерезать возможность оккупантов использовать сооружение Керченского моста как логистическую переправу для снабжения российских оккупационных войск, надо его уничтожить. Оккупанты осознают, что такие удары могут быть.

До этого появились доказательства, что Крымский мост буквально разваливается на глазах после того, как по нему были нанесены несколько ударов Силами обороны Украины.

Президент Владимир Зеленский не скрывал, что Крымский мост остается целью номер один для атак украинских военных.

крымский мост инфографика
Крымский мост - характеристики конструкции / Инфографика: Главред

Атаки ВСУ на Крым

С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе.

По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Керчь Керченский пролив Керченский мост Крымский мост новости Крыма война России и Украины
Реклама

Главное за день

Ещё
Заморозки, снег и сильный ветер: Украину атакует штормовая погода

Заморозки, снег и сильный ветер: Украину атакует штормовая погода

18:55Синоптик
Визит Байдена не предусматривает: встречи в формате "Рамштайн" не состоится - СМИ

Визит Байдена не предусматривает: встречи в формате "Рамштайн" не состоится - СМИ

18:41Мир
Украина не готова к морозной зиме: что будет с энергетикой - эксперт

Украина не готова к морозной зиме: что будет с энергетикой - эксперт

17:22Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроют заморозки -3 градуса: в каких областях будет резкое похолодание

Украину накроют заморозки -3 градуса: в каких областях будет резкое похолодание

Гороскоп на завтра 14 октября: Близнецам - счастье, Львам - грандиозная возможность

Гороскоп на завтра 14 октября: Близнецам - счастье, Львам - грандиозная возможность

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 октября: Львы будут блистать, Рыбам - награда

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 октября: Львы будут блистать, Рыбам - награда

Кинбурнская коса "задвигалась": на Юге ситуация изменилась - Братчук

Кинбурнская коса "задвигалась": на Юге ситуация изменилась - Братчук

Два крупных города под угрозой: названы цели армии РФ на востоке

Два крупных города под угрозой: названы цели армии РФ на востоке

Последние новости

19:22

"Охладит пыл Запада": Лукашенко оконфузился поддержкой ядерной доктрины Путина

19:10

Россияне опять совершили военное преступлениемнение

18:57

Популярная певица вышла замуж и "засветила" своего избранника

18:55

Заморозки, снег и сильный ветер: Украину атакует штормовая погода

18:45

Будет ли сбивать американская ПРО в 900 км от Украины ракеты РФ: СМИ оценили шансы

Беларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с ЗападомБеларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с Западом
18:41

Визит Байдена не предусматривает: встречи в формате "Рамштайн" не состоится - СМИ

18:18

Чуть не свалилась под стол: российская телеведущая жестко опозориласьВидео

18:05

Штрафы для пенсионеров: кому из украинцев может прийти более низкая пенсия

17:50

Боны, защищавшие Крымский мост, унесло в море

Реклама
17:37

Юлия Санина воссоединилась с мужем за границей - где пара сейчасВидео

17:28

Какая чашка наполнится первой: мало кто даст ответ в загадке за 7 секунд

17:22

Украина не готова к морозной зиме: что будет с энергетикой - эксперт

17:19

Любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 октября: Тельцу - гармония, Раку - потеря

17:15

Оккупанты ломанулись вперед на Харьковщине: враг, вероятно, дошел до важного объекта

16:18

Кинбурнская коса "задвигалась": на Юге ситуация изменилась - Братчук

16:05

"Санкциями не испугать": Жорин предупредил о появлении на фронте военных из КНДР

16:01

Бойфренд-военный Леси Никитюк похвастался звездной возлюбленной

15:55

Россия готовит новый обстрел: минимум 8 "бортов" снаряжены ракетами - OSINT

15:55

Дожди будут лить почти во всех областях: украинцев предупредили о сильной непогоде

15:22

Дождь, ветер и даже снег: синоптики предупредили украинцев об изменении погоды

Реклама
14:47

В деле об убийстве Фарион всплыли новые лица: следствие изучает причастность

14:46

У Байдена снова изменились планы на поездку в Германию: что задумал Белый дом

14:06

"Казни происходят чаще": в МИД сделали заявление после расстрела россиянами украинских бойцов

13:45

Угроза отключений из-за снижения температуры: в Минэнерго дали однозначный ответ

13:26

Марши в честь РФ и лозунги против "нацизма": Германия с опозданием "отплатила" фанатке Путина

12:42

Шольц отказал Зеленскому: ФРГ не будет передавать Украине тяжёлую технику – Bild

12:35

30 секунд до оккупанта: Джаред Лето соскучился за концертами в РФВидео

12:25

Украину накроют заморозки -3 градуса: в каких областях будет резкое похолодание

11:52

Нефтебаза в Феодосии догорела за неделю: какие последствия для оккупантов

11:46

F-16 ВСУ "завалил" российский Су-34: в Forbes раскрыли подробности битвы

11:37

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 октября: Львы будут блистать, Рыбам - награда

11:32

РФ потеряла еще один Су-34, его мог сбить самолет F-16 - ISW

10:42

Дрон глушили РЭБом и добили ударом Су-57: новые детали уничтожения "Охотника"Видео

10:16

Финансовый гороскоп на неделю с 14 по 20 октября: кому ждать прибыли

10:14

Россияне расстреляли 9 украинских бойцов на Курщине: в DeepState рассказали о трагедии

09:59

Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября: Овну - дорога, Рыбам - важная встреча

09:52

РФ бросает резервы на штурм: в Генштабе назвали самое "горячее" направлениеВидео

09:11

РФ ночью массированно атаковала Украину 68 дронами и 4 ракетами: подробности

08:48

ВСУ восстановили положение на востоке: в DeepState назвали направлениеВидео

08:03

"Это подорвет усилия Украины": армия РФ технологически догоняет ВСУ благодаря Starlink - ISW

Реклама
06:24

ООН помогла остановить Ирак в Кувейте, в чем же отличие с РФ и Украиной?мнение

05:57

Гороскоп на завтра 14 октября: Близнецам - счастье, Львам - грандиозная возможность

05:10

Как сделать идеальный букет невесты своими рукамиВидео

04:40

Цвет будет держаться намного дольше: как правильно стирать джинсы

03:34

Россия может остаться без поддержки Китая и Индии: топ-генерал США назвал условие

02:30

Два крупных города под угрозой: названы цели армии РФ на востоке

01:30

Не переносят на дух: какие знаки Зодиака максимально несовместимы друг с другом

12 октября, суббота
23:59

"Результаты превзошли ожидания": на Украину тайно работают сотни солдат РФ - СМИ

22:57

Каким может быть конец третьего года войны в Украине: ответ экс-главы ЦРУ

22:54

"Шаг к потере государственности": нардеп рассказал, решит ли ВР вопрос демобилизации

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять