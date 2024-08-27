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"ГУР умеет удивить": Зеленский рассказал о судьбе Крымского моста

Юрий Берендий
27 августа 2024, 18:26
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Президент Украины отреагировал на заявления ГУР о планах уничтожить Крымский мост и отметил, что украинские разведчики "умеют удивлять инфопространство".
'ГУР умеет удивить': Зеленский рассказал о судьбе Крымского моста
Зеленский прокомментировал заявление ГУР об уничтожении Крымского моста / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Сергей Братчук / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможное уничтожение Крымского моста, соединяющего материковую часть России с временно оккупированным Крымом. Соответствующее заявление он сделал в рамках форума "Украина 2024. Независимость".

Журналистка напомнила Зеленскому, что ГУР недавно заявило о наличии планов по Крымскому мосту и, что его рано или поздно разрушат.

Когда журналистка попросила намекнуть, когда именно может произойти разрушение Крымского моста, Зеленский ответил, что ГУР имеет талант к неожиданным действиям в информационном пространстве.

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"ГУР умеет удивить информационное пространство. Я думаю так: если мы хотим, чтобы что-то произошло рано или поздно надо, чтобы оно сначала произошло, а потом сказать об этом", - сказал президент.

крымский мост инфографика
Что известно о Крымском мосте / Инфографика: Главред

Атаки ВСУ на Крым

С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе.

По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что у Сил обороны Украины есть план для уничтожения Крымского моста и возвращения полуострова.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что украинские силы могут перекрыть сухопутный коридор к временно оккупированному Крыму, осуществляя огневой контроль над ним.

Командующий ВМС Алексей Неижпапа подчеркнул, что для освобождения оккупированного Крыма необходимо уничтожить Керченский мост, поскольку это важный элемент военной логистики, и вся военная логистика россиян должна быть уничтожена для достижения победы.

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