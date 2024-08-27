'ГУР умеет удивить': Зеленский рассказал о судьбе Крымского моста

Президент Украины отреагировал на заявления ГУР о планах уничтожить Крымский мост и отметил, что украинские разведчики "умеют удивлять инфопространство".

https://glavred.info/ukraine/gur-umeet-udivit-zelenskiy-rasskazal-o-sudbe-krymskogo-mosta-10592045.html Ссылка скопирована

Зеленский прокомментировал заявление ГУР об уничтожении Крымского моста / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Сергей Братчук / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможное уничтожение Крымского моста, соединяющего материковую часть России с временно оккупированным Крымом. Соответствующее заявление он сделал в рамках форума "Украина 2024. Независимость".

Журналистка напомнила Зеленскому, что ГУР недавно заявило о наличии планов по Крымскому мосту и, что его рано или поздно разрушат.

Когда журналистка попросила намекнуть, когда именно может произойти разрушение Крымского моста, Зеленский ответил, что ГУР имеет талант к неожиданным действиям в информационном пространстве.

видео дня

"ГУР умеет удивить информационное пространство. Я думаю так: если мы хотим, чтобы что-то произошло рано или поздно надо, чтобы оно сначала произошло, а потом сказать об этом", - сказал президент.

Что известно о Крымском мосте / Инфографика: Главред

Атаки ВСУ на Крым С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе. По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.

Удары по Крыму - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что у Сил обороны Украины есть план для уничтожения Крымского моста и возвращения полуострова.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что украинские силы могут перекрыть сухопутный коридор к временно оккупированному Крыму, осуществляя огневой контроль над ним.

Командующий ВМС Алексей Неижпапа подчеркнул, что для освобождения оккупированного Крыма необходимо уничтожить Керченский мост, поскольку это важный элемент военной логистики, и вся военная логистика россиян должна быть уничтожена для достижения победы.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред