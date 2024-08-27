'ГУР умеет удивить': Зеленский рассказал о судьбе Крымского моста

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможное уничтожение Крымского моста, соединяющего материковую часть России с временно оккупированным Крымом. Соответствующее заявление он сделал в рамках форума "Украина 2024. Независимость".
Журналистка напомнила Зеленскому, что ГУР недавно заявило о наличии планов по Крымскому мосту и, что его рано или поздно разрушат.
Когда журналистка попросила намекнуть, когда именно может произойти разрушение Крымского моста, Зеленский ответил, что ГУР имеет талант к неожиданным действиям в информационном пространстве.
"ГУР умеет удивить информационное пространство. Я думаю так: если мы хотим, чтобы что-то произошло рано или поздно надо, чтобы оно сначала произошло, а потом сказать об этом", - сказал президент.
Атаки ВСУ на Крым
С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе.
По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что у Сил обороны Украины есть план для уничтожения Крымского моста и возвращения полуострова.
Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что украинские силы могут перекрыть сухопутный коридор к временно оккупированному Крыму, осуществляя огневой контроль над ним.
Командующий ВМС Алексей Неижпапа подчеркнул, что для освобождения оккупированного Крыма необходимо уничтожить Керченский мост, поскольку это важный элемент военной логистики, и вся военная логистика россиян должна быть уничтожена для достижения победы.
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