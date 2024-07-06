Мы должны дойти до конца: в ВМС заинтересовали сценарием освобождения Крыма

Крымский мост - это логистическая цепь, которая работает на агрессора, а все логистические цепи для победы должны быть обезврежены, говорит Неижпапа.

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Для освобождения оккупированного Крыма нужно уничтожить Керченский мост / коллаж: Главред, фото: Википедия, deepstatemap

Для освобождения оккупированного Крыма нужно уничтожить Керченский мост, потому что это элемент логистики, а вся военная логистика россиян должна быть уничтожена для победы. Об этом заявил командующий ВМС Алексей Неижпапа в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

В частности он ответил на вопрос о том, считает ли реалистичной целью заход украинских кораблей в Севастополь.

"Это как в русской песне - "я знаю то, что невозможно возможно". Конечно, иначе быть не может. Я уже говорил, что мы должны до конца дойти", - сказал командующий. видео дня

Однако, по его словам, чтобы освободить Крым, необходимо уничтожить Керченский мост.

"Крымский мост - это логистическая цепь, которая работает на агрессора. И все логистические цепи для победы должны быть обезврежены. Поэтому, конечно, есть такая цель. Наверное, не в таких объемах (обеспечивает военные поставки, - ред.), которые были в 2022 году, потому что он был поражен. Но все же остается цепочкой поставок для оккупационных войск", - подчеркнул Неижпапа.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Крымский мост (Керченский мост) Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия. Состоит из двух параллельных мостов - автодорожного и железнодорожного. Общая протяженность - 19 км. Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный - в 2019-2020 годах.

Удары по Крымскому мосту - последние новости

Напомним, по мнению главы ГУР, баллистические ракеты ATACMS смогут уничтожить мост. А те, кто считает, что ракеты слабенькие для этого, ошибаются.

Крымский мост сейчас крайне уязвим. Уже всем понятно, что он обречен и вряд ли переживет 2024 год. И страна-агрессор Россия вряд ли сможет ответить что-то на ликвидацию этого объекта, разве снова подключит пропаганду, чтобы замылить глаза россиянам от собственного позора. Об этом заявил дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что незаконно построенный Россией Керченский мост нужно уничтожить, ведь в случае определенных ситуаций оккупанты могут задействовать его в ущерб ВСУ - нужно действовать на опережение потенциальных опасностей.

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