Россияне 'пожинают плоды' от удара по Крыму 24 июня: новые подробности

За май и июнь Россия потеряла в Крыму около 15 систем ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400.

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Взрывы в Крыму / Коллаж: главред, фото: Минобороны РФ, Радио Свобода, скриншот с видео

Российские пропагандисты ноют, что вследствие удара по Крыму 24 июня страна-оккупант потеряла ряд установок противовоздушной обороны.

Ранее OSINT-аналитики и независимые издания подтвердили, что ВСУ в результате тогдашних ударов попали в центр космического слежения РФ под Евпаторией.

Forbes тем временем отмечает, что этот центр был главной целью атаки. Согласно выводам экспертов, потеря работоспособности объекта значительно затруднит для русских, например, наведение ракет.

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Однако ВСУ поразили не только центр. Также пропагандисты раскрыли подробности взрывов в Сакском районе.

По словам "военкоров", оккупанты якобы потеряли не менее трех установок ПВО С-300/С-400, а также "потеряны важные компоненты ПВО".

Последствия ударов под Евпаторией пропагандисты не желают уточнять - ограничиваются только самим фактом: попадание в воинскую часть.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией. В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Взрывы в Крыму - главное

В захваченном РФ Крыму в ночь на 24 июня прогремели новые взрывы. Их отчетливо слышали местные жители в районе Евпатории. Около восьми взрывов было слышно в Заозерном, Евпатории и Донузлаве.

Стало известно, что ВСУ в ходе атаки на Крым, вероятно, поразили центр космического слежения. Это грозит "отрезать" захватчикам часть их отлаженной сети космической связи. До оккупации Крыма там размещался Национальный центр управления и испытаний космических средств.

Ранее оккупанты 23 июня попали по пляжу в Севастополе снарядами ЗРК "Панцирь". Тем временем ATACMS, как признаются пропагандисты, накрыли тайный объект Черноморского флота.

По подсчетам ВСУ, за май и июнь Россия потеряла в Крыму около 15 систем ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400. Уничтожены десятки пусковых установок указанных систем, более 15 радиолокационных станций, более 10 пунктов управления.

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