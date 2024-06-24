Под Евпаторией гремят мощные взрывы: в Сети назвали цель "прилетов"

Сообщают, что много скорых едут в сторону Витино, также грохот слышали в Молочном.

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В Крыму прогремели взрывы / @crimeanwindnews

В захваченном РФ Крыму вечером, 23 июня, прогремели новые взрывы. Их отчетливо слышали местные жители в районе Евпатории.

Как пишет Суспільне Крим, грохот от взрывов слышали приблизительно около 22:00.

"Я слышал два очень мощных взрыва в городе. Дома дрожали окна, в городе слышны сирены скорых и полиции", - рассказал житель Евпатории. видео дня

Кроме того, в оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу. При этом морской и наземный общественный транспорт на время тревоги приостанавливали свою работу.

Что было целью новой "бавовны"

Как сообщает телеграм-канал "Крымский ветер", около восьми взрывов было слышно в Заозерном, Евпатории и Донузлаве.

Сообщают, что много скорых едут в сторону Витино. Также грохот слышали в Молочном.

Как отмечается, был прилет в воинскую часть между Молочным и Уютным. Также публикуются фото пожара после взрывов.

Кроме того, в Сети уточняют, что целью удара мог быть Центр дальней космической связи в селе Витино Сакского района возле Евпатории.

Смотрите видео - новые взрывы в Крыму:

/ Скриншот

Удары по целям РФ в Крыму

Как сообщалось ранее, оккупанты 23 июня попали по пляжу в Севастополе снарядами ЗРК "Панцирь". Тем временем ATACMS, как признаются пропагандисты, накрыли тайный объект Черноморского флота.

При этом пропагандисты Кремля не скрывают, что по пляжу прилетело именно от российской ПВО, хвастаясь, что в ином случае жертв было бы намного больше. Естественно, имеются в виду прилеты по другим военным объектам российской армии в Крыму, а не по скоплению мирных жителей.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Взрывы в Крыму - последние новости по теме

Напомним, в Крыму раздались новые взрывы. Оккупационные "власти" заявляли об отражении воздушной атаки. Сообщалось о работе российской ПВО в Севастополе. Согласно "официальной" информации, россиянам удалось сбить 5 "воздушных целей" над территорией города. Некоторые снаряды российской ПВО попали по пляжу с людьми, другие - упали в море.

Стоит отметить, что украинские военные атакуют в Крыму исключительно военные объекты захватчиков. По подсчетам ВСУ, за май и июнь Россия потеряла в Крыму около 15 систем ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400. Уничтожены десятки пусковых установок указанных систем, более 15 радиолокационных станций, более 10 пунктов управления.

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