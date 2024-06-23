Взрывы в Крыму: "Панцирь" атаковал пляж с людьми, ATACMS "накрыли" базу ЧФ

Оккупанты 23 июня попали по пляжу в Севастополе снарядами ЗРК "Панцирь". Тем временем ATACMS, как признаются пропагандисты, накрыли тайный объект Черноморского флота.
Сотня раненых в Крыму - ответственность российской ПВО
Как отметил эксперт, OSINT-исследователь Александр Коваленко, по пляжу в Севастополе "посыпались" снаряды от противовоздушного ЗРК "Панцирь". По разным данным, пострадало не менее 100 человек.
Сейчас Россия пытается переложить ответственность своей безрукой ПВО на украинских военных и США, предоставивших Украине ракеты ATACMS.
Коваленко отметил, что "Панцирь" просто не предназначен для сбития таких целей как баллистические ракеты ATACMS.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
Есть попадание по объекту Черноморского флота
В то же время ГРУшный паблик "Кремлевская табакерка" истерит о прилете по, как утверждается, секретному объекту Черноморского флота. 9 захватчиков якобы "двухсотые".
При этом пропагандисты Кремля не скрывают, что по пляжу прилетело именно от российской ПВО, хвастаясь, что в ином случае жертв было бы намного больше. Естественно, имеются в виду прилеты по другим военным объектам российской армии в Крыму, а не по скоплению мирных жителей.
Официальных данных Генштаба по потерям РФ в ходе воздушной атаки на Крым 23 июня пока нет.
Взрывы в Крыму 23 июня - главное
В ряде районов Крыма днем, 23 июня, раздались новые взрывы. Оккупационные "власти" заявляли об отражении воздушной атаки. Сообщалось о работе российской ПВО в Севастополе.
Согласно "официальной" информации, россиянам удалось сбить 5 "воздушных целей" над территорией города. Некоторые снаряды российской ПВО попали по пляжу с людьми, другие - упали в море.
Стоит отметить, что украинские военные атакуют в Крыму исключительно военные объекты захватчиков. По подсчетам ВСУ, за май и июнь Россия потеряла в Крыму около 15 систем ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400. Уничтожены десятки пусковых установок указанных систем, более 15 радиолокационных станций, более 10 пунктов управления.
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