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В Крыму - взрывы, российская ПВО "шарахнула" по пляжу с людьми

Яна Ставская
23 июня 2024, 13:46
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Среди мирных жителей есть погибшие.
В Крыму - взрывы, российская ПВО
Российские оккупанты продолжают убивать невиновных / Коллаж Главреда. Фото: Google, Крымский ветер, скриншот видео

В ряде районов Крыма днем, 23 июня, раздались новые взрывы. Оккупационные "власти" заявляют об отражении воздушной атаки. У ВСУ это пока никак не комментируют.

Около 12:30 по Киеву появились сообщения так называемого главы Севастополя, ручного чиновника Кремля Михаила Развозжаева о работе ПВО в городе.

Затем он добавил, что оккупантам удалось сбить 5 "воздушных целей" над территорией Севастополя. Вместе с тем, было сообщено о ранении 14 человек, в том числе 2 детей, "в ходе отражения атаки". Люди получили осколочные ранения.

видео дня

Взрывы в Крыму 23 июня - смотрите видео:

Позже Развожаев уточнил, что двое мирных жителей, в том числе один ребенок, погибли. Само число пострадавших возросло до 22 человек.

По данным партизанского движения "Крымский ветер", некоторые снаряды российской ПВО попали по пляжу с людьми, другие - упали в море.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Взрывы в Крыму - последствия для оккупантов

По подсчетам ВСУ, за май и июнь Россия потеряла в Крыму около 15 систем ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400.

Уничтожены десятки пусковых установок указанных систем, более 15 радиолокационных станций, более 10 пунктов управления.

Истощение ПВО заставит РФ изымать оборудование из других регионов страны-агрессора, чтобы сохранить плотность покрытия своей противовоздушной обороны, объясняют в Минобороны Британии.

В частности, ранее сообщалось, что оккупанты перебросили в Крым С-500. Такие ЗРК якобы могут работать в паре с С-300 и С-400, а также на большей дистанции, чем предыдущие комплексы.

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