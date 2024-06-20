Авиация РФ на грани истощения: чем это обернется для оккупантов в Крыму

Успешные удары ВСУ по военным целям оккупантов привели к уничтожению критически важных объектов. Скорее всего враг будет вынужден рассредоточить авиацию.

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Атаки ВСУ на военные цели РФ в Крыму и по территории России создали дополнительные риски для врага на полуострове / Коллаж: Главред, фото flickr

Мощные атаки украинских сил по целям страны-агрессора России во временно оккупированном Крыму и по аэродромам на территории РФ заставили врага в течение июня переключить внимание авиации дальнего действия на военно-воздушные базы Украины.

Вероятнее всего, это было спровоцировано разочарованием успешными авиаударами ВСУ по российским объектам, сообщает Министерство обороны Великобритании в разведывательном обзоре в соцсети Х.

"Серия скоординированных украинских атак на цели в Крыму привела к уничтожению критически важных элементов российских зенитно-ракетных комплексов класса "земля-воздух" С-300 и С-400", - говорится в сообщении. видео дня

В ведомстве отметили, что существует вероятность замены Россией систем, однако истощение ПВО заставит РФ изымать оборудование из других регионов страны-агрессора, чтобы сохранить плотность покрытия своей противовоздушной обороны. Другой вариант развития событий - оккупанты смирятся с уменьшением своих возможностей и подвергнут свои силы в Крыму повышенному уровню риска.

Опасается Россия и появления у Украины истребителей F-16, которые лишь усилят атаки на объекты врага. И страх у противника возникает не спроста, ведь дальнейшие успешные атаки ВСУ на российские аэродромы, скорее всего, заставят РФ рассредоточивать самолеты подальше от линии фронта.

Успех украинских сил в уничтожении аэродромов, с которых проводятся ударные операции, скорее всего приведет и к увеличению усталости самолетов с экипажами. С этим могла быть связана в том числе и потеря истребителя Су-34 в Северной Осетии 12 июня.

Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

Удары ВСУ по аэродромам и авиации России

Напомним, 14 июня, была осуществлена атака на аэродром в Морозовске, где дислоцируются самолеты российских оккупантов Су-34 и Су-24. Операция была начата с территории Украины и по меньшей мере 70 беспилотников Dragon и Splash нанесли удар по аэродрому.

Ранее Украина повредила два новейших российских истребителя Су-57 на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ. Самолеты поразили на расстоянии около 600 км за линией украинской границы.

Недавно стали известны детали уничтожения российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У над Азовским морем. Украина могла сбить борт оккупантов с помощью систем ПВО, переданных союзниками.

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