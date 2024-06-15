Более 70 дронов нанесли удар по аэродрому РФ: в ГУР удивили подробностями атаки

В ночь на пятницу, 14 июня, была совершена атака на аэродром в Морозовске, где дислоцируются самолеты российских оккупантов Су-34 и Су-24. Однако, этот аэродром будет атакован снова, но пока ГУР ждет информацию о том, были ли уничтожены или повреждены какие-то самолеты. Об этом в комментарии проекту "The War Zone" заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
По словам Буданова, операция была начата с территории Украины и по меньшей мере 70, а, может, и больше украинских беспилотников Dragon и Splash нанесли удар по аэродрому.
"Мы ждем информацию о том, были ли уничтожены или повреждены какие-то самолеты", - сказал Буданов.видео дня
Глава ГУР также ответил "да" на вопрос, планируют ли украинские силы еще одну воздушную атаку на аэродром в Морозовске.
В то же время, спутниковые снимки, полученные The War Zone, подтверждают, что авиабаза в глубине России была атакована.
На снимках от Planet Labs видны повреждения покрытия ангара, расположенного на перроне техобслуживания, а внутри виднеются два истребителя-бомбардировщика Су-34.
Кто такой Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
Удары по территории РФ - последние новости
Напомним, страну-агрессора Россию в ночь на пятницу, 14 июня, массированно атаковали дроны. По сообщениям местных пабликов, беспилотники заметили в Ростовской, Воронежской и Курской областях.
Ранее сообщалось о поражении истребителя "пятого поколения" Су-57 во время атаки ВСУ на аэродром "Ахтубинск" в 600 км от украинской границы.
Днями ранее, губернатор Орловской области РФ Андрей Кличков заявил о ночной атаке дронов - в городе Ливны произошло падение двух БпЛА на территорию нефтебазы.
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