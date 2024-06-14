Армия РФ попала в "котел": у оккупантов паника из-за окружения в Волчанске

14 июня в сети россиян накрыла паника из-за успешных действий ВСУ в Волчанске, что под Харьковом. Российская группировка оказалась в окружении, о чем накануне писал информационный ресурс DeepState. Тревогу начал бить российский военкор Анатолий Радов в Telegram.
Он подтвердил информацию о том, что силы страны-агрессора оказались в "котле" на северо-востоке Волчанска. Там ВСУ удалось отрезать часть подразделений ВС РФ от основных сил. Площадь котла оценивается в около 0,05 кв. км.
"DS зарисовали в Волчанске так, как в принципе, мне писали с мест. Наши ребята на вчерашний день были отрезаны в Агрегатном заводе", - сообщил Радов.видео дня
Российский военкор также утверждает, что оккупационные силы РФ осуществляли попытки прорваться к окруженным подразделениям. Однако благодаря усилиям ВСУ "успехом они не увенчались". Таким образом ситуация для врага на этом направлении остается сверхсложной.
Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
Ситуация на Харьковщине в контексте российского наступления
Недавно сообщили, что российская оккупационная армия все еще сохраняет преимущество в живой силе и артиллерии на Харьковском направлении, однако это не дает ей возможности продвигаться вперед. Наоборот - сейчас украинские военные постепенно отвоевывают утраченные территории.
Ранее чиновник НАТО на правах анонимности раскрыл посуточные потери российских оккупационных войск в ходе наступления на Харьковщине в мае 2024 года. Армия РФ теряла 1000 военнослужащих погибшими ежедневно.
Напомним, российское военное командование перебрасывает максимальное количество резервов и ресурсов на Харьковское направление, чтобы остановить отступление собственных войск.
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