По данным СМИ, украинским военным удалось отбить большую часть поселка Калиновка и вытеснить оккупантов с позиций у канала Северский Донец-Донбасс.

https://glavred.info/ukraine/vsu-pereshli-v-nastuplenie-i-otbili-strategicheskiy-naselennyy-punkt-na-vostoke-bild-10571165.html Ссылка скопирована

ВСУ продвинулись вперед вблизи Часового Яра / Коллаж Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, Минобороны РФ

Силы обороны Украины провели успешное контрнаступление и смогли отбить населенный пункт Калиновка, находящийся севернее города Часов Яр в Донецкой области. Об этом сообщает аналитик BILD Юлиан Рёпке.

Отмечается, что в ходе российского наступления в направлении города Часов Яр, который расположен к западу от оккупированного Россией Бахмута армия РФ использует тактику двойного удара.

"ВС РФ непосредственно атакуют микрорайон "Канал" на самом востоке города, а также обходят его с флангов", - отмечают в Bild.

видео дня

По данным СМИ, российские оккупационные войска в конце апреля смогли осуществить продвижение на юг и достичь канала Северский Донец - Донбасс. В то же время, к северу от Часового Яра россияне смогли захватить поселок Калиновка, что также позволило им выйти к каналу Северский Донец - Донбасс.

Кроме того, указывается, что микрорайон "Канал" в Часовом Яру остается под контролем украинских военных, несмотря на его полное уничтожение в результате российских обстрелов.

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке также сообщил, что недавно ВСУ провели контратаку и отбили поселок Калиновка.

"Украинские войска отбили большую часть Калиновки и оттеснили российских оккупантов от канала возле Часового Яра", - сообщает Юлиан Рёпке.

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Бои за Часов Яр - какая ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты усилили свои наступательные действия в направлении города Часов Яр в Донецкой области. Они атакуют позиции украинских военных возле Андреевки и Клещеевки, используя бронетехнику. Об этом сообщил представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук.

Оккупанты не прекращают попыток захвата Часового Яра в Донецкой области и пытаются захватить стратегические высоты в этом районе. Об этом сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Он также отмечал, что российские оккупанты используют колонны бронетехники для наступления на Часов Яр. Однако все их попытки наступать с использованием механизированной составляющей заканчиваются неудачно.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред