ВСУ перешли в наступление и отбили стратегический населенный пункт на Востоке - Bild

Силы обороны Украины провели успешное контрнаступление и смогли отбить населенный пункт Калиновка, находящийся севернее города Часов Яр в Донецкой области. Об этом сообщает аналитик BILD Юлиан Рёпке.
Отмечается, что в ходе российского наступления в направлении города Часов Яр, который расположен к западу от оккупированного Россией Бахмута армия РФ использует тактику двойного удара.
"ВС РФ непосредственно атакуют микрорайон "Канал" на самом востоке города, а также обходят его с флангов", - отмечают в Bild.
По данным СМИ, российские оккупационные войска в конце апреля смогли осуществить продвижение на юг и достичь канала Северский Донец - Донбасс. В то же время, к северу от Часового Яра россияне смогли захватить поселок Калиновка, что также позволило им выйти к каналу Северский Донец - Донбасс.
Кроме того, указывается, что микрорайон "Канал" в Часовом Яру остается под контролем украинских военных, несмотря на его полное уничтожение в результате российских обстрелов.
Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке также сообщил, что недавно ВСУ провели контратаку и отбили поселок Калиновка.
"Украинские войска отбили большую часть Калиновки и оттеснили российских оккупантов от канала возле Часового Яра", - сообщает Юлиан Рёпке.
Что известно о Bild
Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.
Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.
В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.
Бои за Часов Яр - какая ситуация на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты усилили свои наступательные действия в направлении города Часов Яр в Донецкой области. Они атакуют позиции украинских военных возле Андреевки и Клещеевки, используя бронетехнику. Об этом сообщил представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук.
Оккупанты не прекращают попыток захвата Часового Яра в Донецкой области и пытаются захватить стратегические высоты в этом районе. Об этом сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.
Он также отмечал, что российские оккупанты используют колонны бронетехники для наступления на Часов Яр. Однако все их попытки наступать с использованием механизированной составляющей заканчиваются неудачно.
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