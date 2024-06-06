Ситуация возле Часового Яра обострилась: РФ перешла в наступление с танками - офицер

Российские оккупанты активизировали использование бронетехники для наступления на позиции Сил обороны Украины в районе Часового Яра, отметил спикер Нацгвардии.

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Россияне перешли в наступление на 2 направлениях вблизи Часового Яра / Коллаж Главред, фото: ОК "Запад", УНИАН

Российские оккупанты активизировали проведение наступательных действий в направлении города Часов Яр в Донецкой области. В частности, враг штурмует позиции украинских военных с применением бронетехники вблизи Андреевки и Клещеевки. Об этом в эфире Еспресо сообщил представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук.

По его словам, активность врага вблизи Часового Яра остается на высоком уровне. Враг не только проводит штурмовые действия, но и применяет в ходе атак авиацию.

"В течение последних дней российские войска активизировали определенные действия южнее Часового Яра в районе Клещеевки и Андреевки, чтобы пробовать улучшить свое тактическое положение и тем самым, возможно, создать определенные предпосылки для активности в районе Ивановского", - прокомментировал спикер Нацгвардии Украины. видео дня

Он также отметил, что российские оккупанты детали больше используют бронетехнику для наступления на украинские позиции, в том числе и танки.

"Одной из наших бригад на прошлой неделе было уничтожено 5 танков на этом направлении. То есть враг использует танки и для усиления штурмов, и для нанесения поражения с закрытых огневых позиций", - отметил Руслан Музычук.

Часов Яр Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады. Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Наступление РФ на Часов Яр - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты продолжают попытки захватить Часов Яр в Донецкой области, пытаясь занять господствующие высоты в этом районе. Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин во время телемарафона.

Впоследствии Волошин рассказал, что для наступления на Часов Яр россияне используют колонны бронетехники, но все их попытки наступления механизированными силами терпят неудачу.

Российские оккупанты несут значительные потери в личном составе и военной технике во время штурмовых действий в направлении Часового Яра, сообщил начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников.

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