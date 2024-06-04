Ситуация резко изменилась: колонны оккупантов перешли в наступление на Часов Яр - ВСУ

В ВСУ отметили, что российские оккупанты все чаще используют бронетехнику в ходе наступательных действий вблизи Часового Яра в Донецкой области.

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Российские оккупанты лезут колоннами на Часов Яр / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты используют колонны бронетехники для наступления на Часов Яр. Однако, все попытки врага наступать с применением механизированной составляющей заканчиваются безуспешно. Об этом в комментарии "Интерфаксу" сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.

"Противник не оставляет попыток и активизировал усилия по попытке овладеть городом Часов Яр, продолжает наступательные действия к востоку от города. Украинские защитники делают все возможное, чтобы оттеснить российских оккупантов. В последнее время оккупанты лезут колоннами на город, применяя большое количество бронетехники, но эти попытки безуспешны, ведь еще на подходе Силы обороны встречают их огнем, а остатки, которые смогли добраться до окраин, просто добивают", - сказал Волошин.

По его словам, российские войска проводят попытки штурма Часового Яра в районе квартала Новый и микрорайона Канал. Кроме того, россияне проводят активные наступательные операции в направлении населенных пунктов Ивановское, Клещеевка и Андреевка.

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"Оккупанты применяют не только пехотные подразделения, а все чаще применяют механизированную составляющую: танки и боевые бронированные машины", - подчеркнул Волошин.

Он добавил, что за минувшие сутки на данном направлении боевых действий было уничтожено 80 оккупантов, еще 123 военнослужащих РФ были ранены. Украинские военные также уничтожили бронемашину "Тайфун-К", которой враг пытался штурмовать.

Волошин отметил, что потери врага на Часовояровском направлении в 7-8 раз больше украинских.

Часов Яр Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады. Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Бои за Часов Яр - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска теряют значительное количество военнослужащих и техники во время штурма в районе города Часов Яр в Донецкой области. Об этом сообщил Олег Калашников, начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича.

В районе Волчанска Харьковской области украинские защитники за один день взяли в плен около 60 российских оккупантов. Об этом сообщил Назар Волошин, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Силы обороны Украины осуществили успешную контратаку в Волчанске, восстановив контроль над некоторыми позициями в городе. В то же время российские оккупанты добились ограниченного успеха в направлении населенного пункта Липцы Харьковской области, говорится в отчете американского Института изучения войны.

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