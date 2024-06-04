Издевались над пленными: Лубинец рассказал подробности об оккупантах-садистах

Россиянин Алексей Киприн воюет в составе бандформирования "Русич".

https://glavred.info/ukraine/izdevalis-nad-plennymi-lubinec-rasskazal-podrobnosti-ob-okkupantah-sadistah-10570373.html Ссылка скопирована

Алексей Киприн издевался над военнопленными / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

В издевательствах на пленными бойцами ВСУ на Харьковщине принимал участие младший лейтенант РФ Алексей Киприн с позывным "Барс" и группа других оккупантов, рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как подчеркнул он в эфире телемарафона Киприн воюет против Украины с 2014 года.

По словам Лубинца, Киприн воюет в составе бандформирования "Русич". Оно неоднократно отличалось жестоким обращением с военнопленными.

видео дня

"Это не редкие случаи, это система, которая существует в российской армии. К сожалению, мы видим, что почти все наши военнопленные рассказывают о случаях пыток, отсутствии надлежащих условий в плену", - подчеркнул омбудсмен.

Лубинец обратился с официальными письмами Международному комитету Красного Креста и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства российских военных над украинскими военнопленными.

OSINT-группа проекта "Пчелы" публиковала больше данных о Алексея Кипріна:

дата рождения оккупанта – 02.04.1992;

780726406586 – индивидуальный налоговый номер;

Санкт-Петербург, улица Тамбасова, 24, квартира 59 – адрес.

Что известно об издевательствах россиян над военнопленными

Оккупанты захватили в плен украинских военных на Харьковском направлении и записали видео, как издеваются над ними. На опубликованном в сети видео можно увидеть, что четырех украинских военнопленных ведут в колонне с завязанными глазами.

Мужчин заставляют петь песню "Вставай, страна огромная". Их бьют ногами, от чего один из пленных падает. Военному угрожают убийством, если он не встанет, а затем один из оккупантов стреляет возле его головы. Дальнейшая судьба военнопленного неизвестна.

Ранее сообщалось, что оккупанты на юге расстреляли безоружных пленных бойцов ВСУ. Российские оккупанты расстреляли безоружных украинских военнопленных в Крынках на Херсонщине.

Как сообщалось ранее, оккупанты расстреляли двоих украинских военнопленных. Российские захватчики расстреляли двоих украинских воинов после того, как они попали в плен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты расстреляли пленных украинских десантников. Оккупанты РФ поставили троих бойцов ВСУ на колени и расстреляли практически в упор.

Кто такой Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года, Волноваха, Донецкая область) — украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред