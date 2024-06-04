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Киеву выключили свет: графики не работают

Яна Ставская
4 июня 2024, 15:05обновлено 4 июня, 15:49
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Столица во вторник утром вышла за установленные Укрэнерго лимиты.
Киеву выключили свет: графики не работают
В Киеве выключили свет / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В Киеве днем, 4 июня, ввели аварийные отключения из-за потребленных гражданами лимитов на электроэнергию, сообщил в Facebook гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

"Киев вышел за лимиты. Укрэнерго дал команду на экстренные отключения. Графики пока не работают", - написал Коваленко.

В Украине - дефицит света

Накануне Укрэнерго установил на 4 июня лимиты на свет во всех областях Украины. Графики будут действовать для бытовых и промышленных потребителей.

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Причина - рост потребления из-за жары и снижение объемов импорта.

А вот Днепропетровской области, предварительно, свет сегодня не будут выключать. Впрочем, граждан призвали потреблять электроэнергию экономно.

Ситуация со светом – что стоит знать

Последствия атак страны-агрессора России по украинской энергетике долгосрочны, и потому экономия электроэнергии будет частью повседневной жизни украинцев в последующие годы, предупредил премьер Денис Шмыгаль.

Ситуация очень сложная, уже было потеряно более 9 ГВт мощностей генерации.

Удары России по Украине и отключение света

С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.

Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.

Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.

Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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