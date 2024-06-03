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Свет вообще не будут выключать: в ДТЭК назвали одну область, которой повезет 4 июня

Ангелина Подвысоцкая
3 июня 2024, 21:39обновлено 3 июня, 22:21
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Несмотря на то, что в одной области не будут отключать электроэнергию, ситуация остается сложной.
Свет вообще не будут выключать: в ДТЭК назвали одну область, которой повезет 4 июня
В одной области не будут выключать свет 4 июня / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В Украине 4 июня в течение всех суток будут действовать графики отключения электроэнергии. Однако лишь одна область будет сидеть со светом, ограничения электричества там не прогнозируются. Об этом сообщает ДТЭК.

Речь идет о Днепропетровской области.

"Доведенные Укрэнерго лимиты позволяют НЕ применять в Днепропетровской области графики отключений. Ситуация остается крайне тяжелой. Потребляйте свет экономно, пожалуйста", - говорится в сообщении.

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Что известно о ДТЭК?

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, что в Кабмине анонсировали рост тарифов. Свет для бытовых потребителей подорожает уже в ближайшее время, проводятся окончательные расчеты, сказал руководитель Минэнерго Герман Галущенко.

В ДТЭК ответили, сколько в Украине будут применять графики отключения света. До момента восстановления поврежденной генерации, отключения электроэнергии остаются единственным способом балансировки энергосистемы, заявил Дмитрий Сахарук.

Потепление снизило потребление, но полностью избежать отключений пока не удастся, отметил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Вероятно, отключения будут и летом, и осенью, пока система не восстановится.

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