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Пекин может пойти на эскалацию: Китай способен открыть несколько фронтов – прогноз

Алексей Тесля
4 июня 2024, 11:58
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Пекин может начать поставки современного оружия в РФ, не исключает Наталия Глоба.
Пекин может пойти на эскалацию: Китай способен открыть несколько фронтов – прогноз
/ Колаж: Главред, фото: nato.int, УНІАН, ua.depositphotos.com

У страны-агрессора РФ не осталось других способов эскалации кроме ядерные угрозы, заявила заявила системный аналитик Наталия Глоба.

"Но кто вообще руководит этим противостоянием между тоталитарной "осью зла" и западной цивилизацией? Возможно, это Китай. И именно то, как отреагирует Китай - это главное", - подчеркнула она в интервью Главреду.

По словам эксперта, если Пекин примет эскалацию и решит для себя, что пришло его время вступить в войну, то он может начать или поставки современного оружия в Россию, или активировать оружие в космосе, чтобы уничтожить спутники НАТО, или осуществить атаку на Тайвань и таким образом отвлечь Соединенные Штаты на его защиту и открыть второй фронт.

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"Еще один вариант - заставить свой прокси, Северную Корею, начать войну с Южной Кореей, и тогда Соединенные Штаты как гарант безопасности будут вынуждены отправить туда войска. Или же спровоцировать новое нападение Ирана на Израиль. То есть задача Китая - сделать несколько фронтов для США", - не исключила она.

При этом аналитик прогнозирует, что в случае ввода войск союзников в Украину, Кремль с высокой долей вероятности будет пытаться заморозить войну, но не выходить из нее.

"Он будет идти на переговоры, какие-то уступки - на что угодно, потому что проигрывать он не хочет", - добавила Глоба.

Вероятность отправки войск в Украину - последние новости по теме

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский заявил о том, что в Украину прибудут французские военные инструкторы. Однако в Минобороны Франции не подтвердили информацию о направлении французских инструкторов для обучения военных Украины. "В Министерстве вооруженных сил не назвали точную дату и не подтвердили эту информацию", — отмечается в сообщении.

Ранее Эммануэль Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Как сообщалось ранее, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса

Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

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