Во Франции сделали заявление насчет отправки военных инструкторов в Украину

В Министерстве обороны Франции прокомментировали информацию о том, что французских военных инструкторов направят в Украину.
Как сообщает французская телевизионная сеть BFM TV, в Минобороны Франции не подтвердили информацию о направлении французских инструкторов для обучения военных Украины.
"В Министерстве вооруженных сил не назвали точную дату и не подтвердили эту информацию", — отмечается в сообщении.
Как уточняется в сообщении, обучение украинских защитников французскими инструкторами является одним из обсуждаемых проектов.
"Трек, который продолжает оставаться предметом работы с украинцами, в частности, для понимания их точных потребностей", - добавили во французском оборонном ведомстве.
Вероятность отправки войск в Украину - последние новости
Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.
"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.
Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.
Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона. Предложение начальника штаба обороны Франции генерала Тьерри Буркхарда, как отмечает Даалдер, включало укомплектование оборонительных систем, обучение сил в Украине, начало киберопераций и предложение помощи в разминировании.
Отправка войск союзников в Украину - история вопроса
Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News.
Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.
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