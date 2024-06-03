Существует 5 сценариев для введения войск НАТО в Украину - Наталья Глоба

Запад начинает прорабатывать стратегические шаги, но проблема в том, что страны ЕС до сих пор по-разному ощущают картину мира.

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Существует 5 сценариев ввода войск НАТО в Украину - Наталья Глоба / Главред

Война в Украине перешла в окопную, где ни одна из сторон пока не может достичь стратегического преимущества. Это стало причиной обсуждения на Западе новой концепции, одной из частей которой стала возможная отправка войск отдельных стран-членов НАТО в Украину для помощи ВСУ.

В интервью Главреду системный аналитик Наталия Глоба рассказала, при каких условиях НАТО отправит войска в Украину, кто на самом деле должен принять решение о завершении войны в Украине, как долго продлится война и что ждет Путина и Россию.

Издание Der Spiegel недавно сообщило, что депутаты стран Балтии предупредили немецких коллег о возможности ввода своих войск на территорию Украины в случае стратегического прорыва России. Насколько подобный сценарий возможен в текущих условиях?

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В целом теоретически существует несколько вариантов ввода войск НАТО на территорию Украины. Первый - оборона Украины в случае возникновения критической угрозы для ее существования. Страны Балтии и Польша обсуждают, что в случае прорыва российских войск и угрозы захвата Киева им нужно будет защитить собственные границы. И поэтому, ради сохранения Украины как государства на любой территории, эти страны могут ввести свои войска, поскольку в противном случае вместо границы с Украиной они будут иметь границу с Россией.

Этот вариант не просто не исключен, а его серьезно могут рассматривать, потому что такой сценарий должен быть разработан заранее. Однако этот вариант не тождественен с реальным существованием такой угрозы - традиционно стратеги и аналитики считают, что даже самый невероятный сценарий должен быть рассмотрен, чтобы в случае чего можно было быстро принять соответствующие меры.

Второй вариант предусматривает обеспечение гарантий устойчивого мира после подписания перемирия или мирного соглашения между Украиной и РФ. Все понимают, что ни один вариант перемирия по любому из возможных сценариев (корейский, псевдокорейский, финский или стамбульский, к которому стремится Путин) невозможно реализовать без предоставления Украине гарантий безопасности. А главным элементом этих гарантий будут не ПВО или оружие, а наличие в Украине войск НАТО. Иначе это не гарантия, а помощь.

Третий вариант, который на самом деле является рабочим и сейчас на столе - обучение украинских военнослужащих не на территории стран-членов НАТО, а непосредственно в Украине, потому что так лучше и дешевле. Единственное условие, которое при этом нужно выполнить - закрыть небо над той частью Украины, где будут расположены инструкторы и другие подразделения стран НАТО для обеспечения безопасности при выполнении ими своих обязательств.

Четвертый вариант не рассматривается, но теоретически тоже возможен - создание военной базы НАТО или его отдельных стран-членов на территории Украины. То, что Украина не является членом Альянса никоим образом не создает преград, потому что, например, Соединенные Штаты имеют военные базы по всему миру, большинство из которых за пределами стран-членов НАТО. Это возможно на основе двусторонних соглашений между странами, а не со всем блоком НАТО. И в случае, если, например, такая база будет создана где-то во Львовской области, то страна - владелец базы должна будет гарантировать безопасность этой базы и закрыть небо над регионом.

Пятый вариант, который почему-то вообще не рассматривается как реальный - это проведение совместных военных учений для отработки вопросов совместных действий в случае нападения на одну из стран НАТО. Например, Россия и Беларусь проводят совместные учения на территории Беларуси (кстати, их учения "Запад" накануне полномасштабного вторжения в Украину тоже были довольно длительными). Для проведения таких учений стороны, которые принимают в них участие, должны уведомить стран-соседей. При этом небо над территорией, где проходят учения, становится бесполетной зоной, а саму территорию никто не обстреливает. И это тоже является способом прикрытия территории, потому что россияне не будут туда бить на период обучения. А учения, в свою очередь, могут продолжаться несколько месяцев. И если, например, Украине нужно было бы гарантировать безопасность в Одесской области, то можно было бы организовать морские учения Украины и стран-членов НАТО, и на этом основании закрыть небо и временно ввести определенные подразделения.

Польша и страны граничащие с РФ, для которых проигрыш Украины является опасностью для их существования, рассматривают введение своих войск в Украину именно по этим причинам. Этой опасности не чувствуют США, Германия или Италия, которые поэтому и говорят, что ноги их солдата не будет в Украине, ведь все эти страны не имеют непосредственной границы с Россией.

И здесь возникает вопрос взаимоотношений члена НАТО со всем блоком. Например, Польша вводит свои войска для участия в боевых действиях с Россией, но активируют ли атаки на польские подразделения пятую статью Устава НАТО? Вероятно, что большая часть стран-членов не будет считать такую ситуацию поводом для активации, но Польша в таком случае уже будет считаться вовлеченной в войну с РФ.

Как видим, в вопросе введения войск стран-членов НАТО в Украину существуют юридические, политические, военные, экономические нюансы. Именно поэтому Запад проговаривает эти вопросы, ведь чувствует, что его судьба напрямую связана с судьбой Украины. И факт того, что такое ощущение на Западе существует, уже можно считать хорошим знаком для Украины.

О чем в целом свидетельствует такой шаг Запада на текущем этапе войны - почему страны-члены НАТО не начали обсуждать такую возможность раньше?

Уже третий год подряд происходит эволюция понимания, какова эта война, и в ее контексте слова "конфликт" на Западе уже никто не использует. Сначала людям казалось, что это локальный конфликт - все говорили, что Путин сошел с ума и чтобы остановить войну, будет достаточно или сменить власть РФ и тем самым привести его в чувство, или что-то ему пообещать (например то, что Украина в течение 30 лет не станет членом НАТО, как это делал Шольц в начале войны). Европейские страны в то время не понимали ни причин этой войны, ни ее сути.

Сейчас туман войны сходит, и все уже поняли, что дело не в Путине персонально, не в его обидах на Украину, и даже в ультиматуме о возвращении НАТО к границам 1997 года, который Путин выдвигал НАТО в начале полномасштабного вторжения в Украину. Все поняли, что эта война - цивилизационная, о чем Украина говорила с первого ее дня.

То есть все в Европе уже понимают, что Путин хочет уничтожить европейскую цивилизацию. Поэтому Запад начинает вырабатывать стратегические шаги, сценарии, но проблема в том, что разные страны НАТО и Европейского Союза до сих пор по-разному ощущают картину мира.

Это различие во взглядах отдельных стран представляет угрозу для НАТО как блока?

Да, теперь они видят угрозу непосредственно для блока НАТО. Россия объясняла им это все время, но никто не обращал внимания. Например, до начала войны в Украине и уже после ее начала вышли статьи одного из путинских идеологов, в которых он описывал идеологию евразийства. Украина, кстати, тоже раньше не обращала на нее внимание, но Европа и подавно, ведь она до сих пор не упоминает евразийство как идеологию, которая лежит в основе этой войны. Караганов писал, что победы над НАТО можно достичь очень просто. Для этого достаточно или просто захватить маленькую Литву, или осуществить удары тактическим ядерным оружием по Таллину, Познани и т.п. По его словам, в таком случае НАТО ни за что не активирует пятую статью. А неактивизация пятой статьи автоматически будет означать крах НАТО.

Теперь российскую позицию в Европе начали воспринимать серьезно и работать над вопросом единства и угрозы применения Россией тактического ядерного оружия. Поэтому президент Франции Макрон, который перебирает на себя вакантную позицию лидера Европы после того, как экс-канцлер Германии Меркель сошла с политической сцены, посылает месседжи о том, что и Франция является ядерной державой со стратегическим ядерным оружием. И сейчас на Западе уже подчеркивают, что разницы между ударами РФ тактическим или стратегическим ядерным оружием нет, и ответ будет очень конкретным. Каким именно - неизвестно, но США предупредили об уничтожении войск РФ, находящихся на оккупированных территориях Украины, включая Крым, обычным оружием.

То есть Запад понимает, что первичная стратегическая оценка угрозы, которая существовала по состоянию на начало и весну 2022 года, была ошибочной. Другой вопрос, что у Европы слишком много проблем, и она не может быстро поднять свой ВПК до надлежащего уровня. Тем более, что в течение последних 30 лет в Европе происходила деиндустриализация, причем иногда она выглядела комичной. Например, в ЕС нет пороха, потому что хлопок для своих заводов многие страны покупали у Узбекистана, где для его выращивания используют детский труд. Поэтому в знак протеста европейские страны отказались покупать у Узбекистана порох, а в конце закрыли у себя пороховые заводы. Зато сейчас Европа пытается как можно быстрее восстановиться. И они восстановятся, потому что качество оружия и ВВП Европы значительно превосходит возможности России, это вопрос времени. Однако время сейчас играет на стороне Путина. Именно поэтому он так отчаянно проводит наступление возле Харькова и эскалирует войну, поскольку имеет короткий промежуток времени до конца текущего года, в течение которого он способен осуществить прорывы.

Более того, прорыв ему уже не удался, ведь продвижение россиян на 10 километров за пределы границы в масштабах текущей войны - это не катастрофа.

Война - штука изменчивая, и в конце этой войны все будет совсем иначе. Сейчас непосредственной угрозы падения Украины нет, за последние десятилетия при отсутствии стратегического лидерства и Европа, и Соединенные Штаты проявляли реактивную позицию в стратегировании, то есть реагировали на уже существующие вещи. А вот заявления и разработка планов на случай непосредственного вмешательства армий - это проактивная позиция. И это то, что обычно делают стратегические лидеры, что очень хорошо для нас.

При каких условиях Запад способен отбросить все свои предостережения и отреагировать на провокации Путина?

Это может произойти только в случае непосредственного нападения на страны НАТО. Даже устав ООН не позволяет иного. Но нападение может быть разным. Пятая статья Устава НАТО была активирована только один раз - по просьбе Соединенных Штатов после событий 11 сентября 2001 года. Тогда состоялись необходимые процедуры, в ходе которых НАТО согласилось с тем, что события 11 сентября являются нападением на США.

Соответственно, тогда произошло и распределение обязанностей - кто-то из стран-членов Альянса помогал авиацией, кораблями, разведывательными данными, но все стране были привлечены тем или иным образом к защите Штатов.

На данном этапе не обязательно может произойти военное нападение на Литву или другую страну. Может произойти другое событие, которое этой страной будет квалифицировано как нападение.

Каждая страна НАТО имеет свою армию и, соответственно, если не будет прямого вторжения, как это было в случае с Украиной, а будет реализован определенный гибридный сценарий, то может ли НАТО отреагировать, или же, например, скажет, что это дело для армии отдельно взятой страны?

В НАТО квалифицированные виды угроз. Представим себе такой сценарий - российские хакеры "кладут" всю энергетику. В таком случае Эстония, например, не может самостоятельно осуществить свою защиту, потому что у нее нет энергетики даже для войска. Соответственно, она квалифицирует это как угрозу национальной безопасности, предоставляет доказательства того, что это сделала именно Россия и активирует пятую статью.

Если уж мы говорим о России, то как будет реагировать Россия на такой шаг Запада? Остались ли у нее еще какие-то средства воздействия на Европейский Союз и США кроме угроз ядерным оружием, к которым она прибегает уже некоторое время?

Именно у России других способов эскалации кроме ядерного оружия уже не осталось. Но кто вообще руководит этим противостоянием между тоталитарной "осью Зла" и западной цивилизацией? Возможно, это Китай. И именно то, как отреагирует Китай - это главное.

Если он примет эскалацию и решит для себя, что пришло его время вступить в войну, то он может начать или поставки современного оружия в Россию, или активировать оружие в космосе, чтобы уничтожить спутники НАТО, или осуществить атаку на Тайвань и таким образом отвлечь Соединенные Штаты на его защиту и открыть второй фронт. Еще один вариант - заставить свой прокси, Северную Корею, начать войну с Южной Кореей, и тогда Соединенные Штаты как гарант безопасности будут вынуждены отправить туда войска. Или же спровоцировать новое нападение Ирана на Израиль. То есть задача Китая - сделать несколько фронтов для США.

А что Россия, соответственно, может сделать со своей стороны?

Она будет воевать. Если посмотреть на войну глазами Путина, то для него нет ни одного хорошего сценария ее завершения. Даже в случае, если он уничтожит всю Украину и дойдет до западных границ, то его проблемы только усугубятся. После окончания войны эйфория будет недолгой - полгода все в РФ будут кричать "Ура!", но потом у него начинаются огромные проблемы. Можно не отстраивать Мариуполь и оккупированные территории, пока идет война, но по завершению войны нужно будет вкладывать огромные средства, которых у него нет. Не говоря уже об угрозе непосредственной войны с НАТО, все запасы оружия для которой уже использованы в войне против Украины, и нет времени их пополнить.

Поэтому Путин будет воевать столько, сколько будет оставаться живым.

То есть если силы западных стран появятся в Украине, Путин и их будет атаковать на свой страх и риск?

Он может, скажем, договориться о временном прекращении огня, но с высокой долей вероятности в случае введения сюда войск НАТО, он будет пытаться заморозить войну, но не выходить из нее. Он будет идти на переговоры, какие-то уступки - на что угодно, потому что проигрывать он не хочет.

Как вы думаете, выгодно ли Западу замораживать войну на этом этапе? Там же, вероятно, видят, что война не завершится, но только заморозится, что даст Путину время подготовиться.

В случае подписания любого документа - будь то соглашение о прекращении огня, перемирие или мирный договор - война не закончится. Война в Украине не может быть прекращена, пока не будет решен основной ее вопрос. Война - это надолго. Если Путин вместе с Си Цзиньпином желают установить новый мировой порядок (а кроме Си никто в мире не знает, как он может выглядеть), переговоров по этому поводу вообще вести нельзя.

Нет проектов по решению ситуации, которая привела к этой войне. Всем в Европе и США уже понятно, что Путин принимал решение о нападении на Украину не единолично, а советуясь с Си Цзиньпином во время Олимпиады в Пекине (а, возможно, еще раньше). Нельзя сказать, что им выгодна эта война, но горячего желания взять и прямо тут все прекратить на любых условиях ни у кого тоже нет. И то, что Зеленского держат за руки и ноги и заставляют что-то такое подписать - это российское ИПСО в чистом виде. Зато Запад это обсуждает. Например, то, как Россия может использовать временное прекращение войны хотя бы на год, а также то, как этим временем воспользуются Европа и Украина.

То есть это просто расчет, окончательных решений нет, потому что вариантов много и никто не хочет брать на себя ответственность, принимая тот или иной сценарий. Следовательно, все это будет еще долго обсуждаться. Однако сегодня все говорят, мол, если Украина будет не в состоянии бороться и, видимо, подпишет договор например о прекращении огня, мы не будем возражать, это дело Украины. Но они не толкают Украину к этому, понимая что это ненадолго.

Вы сказали в начале, что война в Украине, вероятно, надолго, но при этом вы сказали, что у Путина есть очень короткий промежуток времени до конца текущего года, чтобы достичь определенных результатов. Каким вы видите дальнейшее развитие войны в Украине - идет ли речь о многолетнем военном конфликте вроде по крайней мере того, что мы видели предыдущие годы до 2022 года?

Здесь сложно что-то предсказывать, потому что все факторы учесть сложно, да и "черных лебедей" никто не отменял. Сейчас все выглядит так, что будущее войны определят технологии. Сейчас они очень быстро развиваются - то, что мы видим сейчас на фронте, а именно какое значение имеют беспилотные, автономные системы, средства РЭБ, которых у нас раньше не было, которых у нас не было в 2022 году. Использование искусственного интеллекта тоже имеет серьезное влияние на войну. Есть две страны, США и Китай, которые начали жесткую конкуренцию в этом вопросе. У кого из них появятся более эффективные системы для ведения боя, мы еще не знаем. Как и того, в каком направлении они будут развиваться. Искусственный интеллект создает ситуацию, когда ни одна из сторон не имеет стратегического преимущества на поле боя, потому что все видят друг друга, поэтому тайный маневр невозможен. Прорыв тоже невозможен из-за существования "зоны смерти" в несколько десятков километров, где уничтожается все, что туда попадает. С помощью БПЛА военное пространство тоже контролируется обеими сторонами, поэтому эта война переродилась в окопную войну. И в таких условиях прорывы на большое расстояние невозможны. Россияне со своей стороны не могут захватить Киев, а украинцы - освободить всю неподконтрольную нам территорию.

Эта ситуация будет такой, пока не появится оружие, которое даст стратегическое преимущество. Например, американцы и англичане разрабатывают энергетическое (лазерное) оружие. Ракету система ПРО может сбить, но не лазер, причем стоимость выстрела из такого оружия - один доллар, и снаряды для этого не нужны. Но лазерное оружие разрабатывает и Китай, и если он и при наличии такого оружия с обеих сторон война снова станет дракой "стенка на стенку" с отсутствием преимуществ. В конце концов, мы можем выйти на ситуацию, которая была в 1648 году, когда завершалась Тридцатилетняя война и всем стало понятно, что в ней не будет победителей. И тогда другого варианта, кроме как сесть и о чем-то договориться, просто не будет существовать.

Развитие технологий указывает на то, что очень скоро количество людей на фронте не будет иметь стратегического значения, но будет иметь их качество. То есть будет важна способность командира ориентироваться в бою, имея у себя на вооружении большое количество разнообразных сложных систем. И способность такого командира успешно проводить операции будет ключевой, а не количество пушечного мяса, как сейчас у россиян. Рано или поздно они придут к выводу, что телами ничего не сделаешь, поэтому в один момент утилизация будет прекращена. Пока этого не произошло, мы должны работать над тем, чтобы защитить каждого солдата. Американцы называют этот тренд "повышение живучести на поле боя": чтобы оператору не нужно было быть на самом "передке" и так далее.

Кроме того, впереди у нас войны дронов и роботов, поэтому образование командиров - это самое важное, на что, надеюсь, обратят внимание.

Что, по вашему мнению, ждет Путина и, соответственно, Россию в результате этой войны?

По моему мнению, все завершится тем, что Путин умрет - живым из войны он не выйдет. Его или убьют, или он умрет своей смертью, после чего, логично, Россия, распадается на кучу территорий, которые начинают воевать друг с другом. Им будет не до нас, не до Китая. Потому что в нынешней России есть регионы, имеющие нефть и могли бы быть богатыми, а есть так называемые дотационные регионы, в которых даже нет качественной земли и климата, из-за чего там начнут умирать с голоду. И их в РФ большинство. Тем более, что внутри России взращивают культ смерти, ненависти, поэтому отсутствие эмпатии человека к человеку сыграет с ними очень злую шутку. Они ее еще не чувствуют, и продолжают кричать, что они "великие и сильные".

Кто такая Наталия Глоба Наталия Глоба - системный аналитик, специалист по моделированию сложных систем, публицист. Имеет более 20 лет опыта внедрения инноваций в экономику Украины. Работала Председателем Черниговского областного отделения Государственной инновационной компании Украины, аналитиком многих исследовательских проектов в сфере управления сложными системами в условиях высокой неопределенности. Имеет многочисленные публикации в медиа по анализу институциональной системы Украины и российско-украинской войны с позиций системного анализа.

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