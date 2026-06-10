Дженнифер Лопес разрыдалась, увидев своего сына: что он сделал

Популярная певица и актриса не сдержала эмоций в важный жизненный момент.

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Дженнифер Лопес расплакалась во время выпускного / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Почему заплакала Лопес

Как это связано с ее сыном

Дженнифер Лопес расплакалась на выпускном вечере своего сына Макса.

На фотографиях, полученных Page Six, певица, одетая в платье с цветочным принтом, серый кардиган и туфли телесного цвета, вытирает слезы.

видео дня

На другом снимке Лопес обнимает 18-летнего юношу, который в этот особенный день был одет в футболку с рисунком тай-дай, бежевые брюки и оранжевые кроссовки.

Jennifer Lopez nuk i përmban lotët në diplomimin e djalit të saj Max https://t.co/xjaySJxo5X — Radio VALA RINORE (@ValaRinore) June 10, 2026

На церемонии присутствовали ее родители, Гуадалупе Родригес и Дэвид Лопес, менеджер Бенни Медина и сестра-близнец Макса, которая сменила пол и стала называть себя Оскар.

Лопес и Оскар были сфотографированы идущими вместе, причем недавний выпускник был одет в красную рубашку-поло, синие брюки и красные ковбойские сапоги.

Jennifer Lopez looked emotional while attending her son Max Muñiz's high school graduation. ?



For the occasion, she wore a beautiful blue floral House of CB dress, styled with what appears to be a rare alligator Hermès Birkin and nude Femme LA heels. Elegant as ever. ✨



The… pic.twitter.com/74olvLydv0 — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) June 10, 2026

Лопес родила близнецов от Марка Энтони, с которым была замужем 10 лет до их развода в 2014 году. Его на церемонии не было.

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О персоне: Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.

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