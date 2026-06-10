Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Дженнифер Лопес разрыдалась, увидев своего сына: что он сделал

Алена Кюпели
10 июня 2026, 23:08
google news Подпишитесь
на нас в Google
Популярная певица и актриса не сдержала эмоций в важный жизненный момент.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес расплакалась во время выпускного / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Почему заплакала Лопес
  • Как это связано с ее сыном

Дженнифер Лопес расплакалась на выпускном вечере своего сына Макса.

На фотографиях, полученных Page Six, певица, одетая в платье с цветочным принтом, серый кардиган и туфли телесного цвета, вытирает слезы.

видео дня

На другом снимке Лопес обнимает 18-летнего юношу, который в этот особенный день был одет в футболку с рисунком тай-дай, бежевые брюки и оранжевые кроссовки.

На церемонии присутствовали ее родители, Гуадалупе Родригес и Дэвид Лопес, менеджер Бенни Медина и сестра-близнец Макса, которая сменила пол и стала называть себя Оскар.

Лопес и Оскар были сфотографированы идущими вместе, причем недавний выпускник был одет в красную рубашку-поло, синие брюки и красные ковбойские сапоги.

Лопес родила близнецов от Марка Энтони, с которым была замужем 10 лет до их развода в 2014 году. Его на церемонии не было.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что сын Анджелины Джоли, Нокс, произнес речь на выпускном, которую его одноклассники еще долго не забудут.

Ранее также украинская певица Камалия, которая уже ранее жаловалась на проблемы со здоровьем, снова оказалась на больничной койке.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Дженнифер Лопес новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Генштабе назвали главную проблему для Украины в войне с Россией — о чем речь

В Генштабе назвали главную проблему для Украины в войне с Россией — о чем речь

23:19Война
Сумы под атакой дронов: повреждены поезд, дом, есть пострадавшие

Сумы под атакой дронов: повреждены поезд, дом, есть пострадавшие

21:57Регионы
Путин награждал лично: "Мадяр" отчитался о ликвидации топ-оккупанта

Путин награждал лично: "Мадяр" отчитался о ликвидации топ-оккупанта

21:23Война
Реклама

Популярное

Ещё
Красота или хитрый расчет — зачем украинцы сажали мальвы возле дома

Красота или хитрый расчет — зачем украинцы сажали мальвы возле дома

Как называть Светлану на украинском: забываем "Свету" и возвращаемся к колориту

Как называть Светлану на украинском: забываем "Свету" и возвращаемся к колориту

Карта Deep State онлайн за 10 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Как получить крупные ягоды голубики: простая формула подкормки от садовода

Как получить крупные ягоды голубики: простая формула подкормки от садовода

Китайский гороскоп на завтра, 11 июня: Собакам - застенчивость, Лошадям - свидания

Китайский гороскоп на завтра, 11 июня: Собакам - застенчивость, Лошадям - свидания

Последние новости

00:05

РФ атаковала в дом на Днепропетровщине: среди пострадавших - ребенок

10 июня, среда
23:19

В Генштабе назвали главную проблему для Украины в войне с Россией — о чем речь

23:14

Как уничтожить белокрылку на капусте: поэтапный эффективный метод без химииВидео

23:08

Дженнифер Лопес разрыдалась, увидев своего сына: что он сделал

22:50

Зачем вешают носок на ветки — помогает ли такой лайфхак от вредителей

"Черный лебедь" уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе«Черный лебедь» уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе
22:45

Крым стал первым сигналом: Россия оказалась в шаге от коллапса

22:41

Тодоренко скопировала роскошный образ Тины Кароль: что получилось

22:12

Как правильно называть Бабу Ягу на украинском: ведьма, которая лечила детей

21:57

Сумы под атакой дронов: повреждены поезд, дом, есть пострадавшие

Реклама
21:23

Путин награждал лично: "Мадяр" отчитался о ликвидации топ-оккупанта

21:11

Камалия снова в больнице: что происходит с певицейВидео

20:44

"Хейтила вся страна": Мила Нитич раскрыла неожиданную правду о Кузьме Скрябине

20:27

Зачем добавлять перец чили в корм для птиц в июне: секрет садоводов

20:26

Без подкормки о крупных арбузах и дынях можно только мечтать: чем их удобрить в июне

20:08

В Украине изменят штрафы для автомобилистов — кого коснется в первую очередь

19:39

На Житомирщине людей удерживали в трудовом рабстве: что известно о преступной схемеФотоВидео

19:25

Россию ждет судьба Крыма: эксперт предупредил о серьезном кризисе уже летом

19:10

Копытько объяснил, почему Севастополь нельзя оставлять России даже в историимнение

18:48

ВСУ загоняют россиян в ловушку на юге — ситуация на фронте может резко измениться

18:40

Почему обязательно нужно убрать в праздник 11 июня: важные приметы

Реклама
18:40

Зачем сыпать соль в унитаз: хитрость, которая решит распространенную проблему

18:05

Стоит копейки, а пользы на миллион: какое комнатное растение мгновенно очищает воздух

18:01

Как украинцы едва не создали новую Украину в Азии — история, о которой умалчивали

18:00

Мужчина нашел "тонну золота" времен Второй мировой войны в лесуВидео

17:30

На снимке 1941 года заметили деталь, которую не могут объяснить

17:29

Невыносимая жара охватит регионы: в каких областях пройдут дожди

17:25

РФ применяет новую тактику атак "Шахедами" в Полтавской области: в чем опасность

17:06

Локдаун Крыма: ВСУ уничтожили мост на полуостров, что изменится для УкраиныВидео

17:06

Как называть Светлану на украинском: забываем "Свету" и возвращаемся к колориту

17:02

Раковины снова засияют, как новые: какое недорогое средство поможет вернуть блеск

16:59

Доллар стремительно бьет рекорды: новый курс валют на 11 июня

16:57

Пышная жизнь главы Нацбанка: где прячет миллионы Андрей Пышный

16:31

Фермерша построила дом в сарае и теперь ей грозит тюремный срок

16:01

Желтые листья на помидорах нельзя игнорировать: что происходит с растениями и как их спасти

15:55

Новый кухонный тренд меняет представление об идеальной кухне

15:46

Опасные вопросы на улице: почему не стоит сообщать незнакомцам время

15:44

Обстрелы могут прекратиться: в ЦРУ заговорили о завершении войны в Украине

15:25

Депутаты поддержали закон о повышении зарплат полицейским

15:10

Поддерживала войну: умерла популярная советская и российская актриса Чурсина

15:08

Улитки исчезнут с огорода всего за одну ночь: что достаточно разложить на участке

Реклама
14:55

В Тернополе резко подорожали новые квартиры: какие сейчас цены

14:51

Пять украинских сел могут стать лучшими в мире уже в этом годуВидео

14:24

Украина начнет серийное производство собственных ракет для Patriot - FT

14:07

Гороскоп на завтра, 11 июня: Ракам — беспокойство, Весам — успех

14:04

Красивое украинское слово "плесо": что оно на самом деле означает

14:01

Гороскоп Таро на завтра 11 июня: Овнам - финансовый успех, Рыбам - доверие

13:45

Шикарный пирог без замеса теста: ленивый рецепт блюда из лаваша

13:38

Водителей призывают включать обогреватель в авто даже в жару: спасет двигательВидео

13:36

Врач назвал идеальную температуру для стирки и удивил миллионы людейВидео

13:10

Сын Джоли неадекватно вел себя на выпускном: что он сделалВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять