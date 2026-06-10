Камалия снова в больнице: что происходит с певицей

Камалия поделилась информацией о непростом периоде в своей жизни.

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Камалия пожаловалась на здоровье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Кратко:

Что рассказала Камалия

Что у нее случилось со здоровьем

Украинская певица Камалия, которая уже ранее жаловалась на проблемы со здоровьем, снова оказалась на больничной койке.

Об этом певица написала на своей странице в Instagram.

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"Помните ту историю, когда в пятницу меня забрала скорая помощь? Тогда врачи настаивали на госпитализации, но я отказалась от стационара, потому что уже в воскресенье меня ждал сольный концерт в Кременчуге", - сообщила артистка.

Камалия пожаловалась на здоровье:

Камалия поделилась личным / Скриншот

По ее словам, теперь она оказалась в больнице. "И вот я здесь. Выполняю свое обещание и занимаюсь здоровьем под наблюдением замечательных врачей", - написала она.

Ранее артистка не захотела уточнять диагноз, который доставляет ей неприятности. Она подчеркнула, что ухудшение здоровья связано прежде всего с неправильным питанием и стрессом.

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О персоне: Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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