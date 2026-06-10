Камалия снова в больнице: что происходит с певицей

Кратко:
- Что рассказала Камалия
- Что у нее случилось со здоровьем
Украинская певица Камалия, которая уже ранее жаловалась на проблемы со здоровьем, снова оказалась на больничной койке.
Об этом певица написала на своей странице в Instagram.
"Помните ту историю, когда в пятницу меня забрала скорая помощь? Тогда врачи настаивали на госпитализации, но я отказалась от стационара, потому что уже в воскресенье меня ждал сольный концерт в Кременчуге", - сообщила артистка.
Камалия пожаловалась на здоровье:
По ее словам, теперь она оказалась в больнице. "И вот я здесь. Выполняю свое обещание и занимаюсь здоровьем под наблюдением замечательных врачей", - написала она.
Ранее артистка не захотела уточнять диагноз, который доставляет ей неприятности. Она подчеркнула, что ухудшение здоровья связано прежде всего с неправильным питанием и стрессом.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, ранее Татьяна Плаксина снова показалась из клиники, с разными по размеру глазами.
Ранее также украинская певица Мила Нитич, которая недавно похвасталась подарком от российской певицы Аллы Пугачевой, поделилась малоизвестными и непростыми подробностями о погибшем украинском музыканте Кузьме Скрябине.
Вас также может заинтересовать:
- Просто девушки: Камалия показала взрослых дочерей
- "Готова Камалия к зятю": певица рассказала о личной жизни дочерей
- 2,5 млн только на учебу: сколько тратят дочери Камалии
О персоне: Камалия
Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.
По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".
В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред