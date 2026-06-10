"Хейтила вся страна": Мила Нитич раскрыла неожиданную правду о Кузьме Скрябине

Кратко:
- Что сломало Кузьму
- За что его хейтили украинцы
Украинская певица Мила Нитич, которая недавно похвасталась подарком от российской певицы Аллы Пугачевой, поделилась малоизвестными и непростыми подробностями о погибшем украинском музыканте Кузьме Скрябине.
Как рассказала певица в интервью Телеграф, Кузьму все знали в качестве "своего парня", однако мало кто знает, через что ему пришлось пройти.
По словам Нитич, его много моментов в жизни поломали, он непростой путь прошел в 2004 году. "Тогда его хейтила вся страна за то, что он участвовал в предвыборной кампании Януковича. Эта ситуация очень сильно повлияла на него. Он тогда, я знаю, очень жестко сказал раз и навсегда: "Идите далеко (неценз. - ред.) вместе со своей политикой, я больше не хочу в том всем участвовать".
Она также добавляет, что об этой ситуации не раз в жизни упоминал Владимир Бебешко.
"При этом всему он был очень искренним, неподкупным в своих эмоциях и в своих взглядах. В принципе, таким, каким мы его знали, и он был очень любознателен, ему всегда было все интересно", - рассказывает она про погибшего артиста.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, ранее Татьяна Плаксина снова показалась из клиники, с разными по размеру глазами.
Ранее также сын Анджелины Джоли, Нокс, произнес речь на выпускном, которую его одноклассники еще долго не забудут.
Вас также может заинтересовать:
- 10 лет без Кузьмы: дочь Скрябина пришла на могилу музыканта
- Могло исполниться 57: дочь Кузьмы Скрябина поделилась драгоценным воспоминанием о нем
- "В день смерти Кузьмы": Могилевская попала в серьезное ДТП, что известно
О персоне: Кузьма Скрябин
Андрей Кузьменко – украинский певец, композитор, поэт, писатель, телеведущий, продюсер, актер. Лидер группы "Скрябин". Герой Украины (2020, посмертно), кавалер Ордена "За заслуги" I ст. (2015, посмертно). Заслуженный артист Автономной Республики Крым (2008).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред