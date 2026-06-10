"Хейтила вся страна": Мила Нитич раскрыла неожиданную правду о Кузьме Скрябине

Мила Нитич рассказала неожиданные факты о жизни Кузьмы и его переживаниях.

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Мила Нитич высказалась о Кузьме / Коллаж Главред, фото Instagram/mila_nitich_official

Кратко:

Что сломало Кузьму

За что его хейтили украинцы

Украинская певица Мила Нитич, которая недавно похвасталась подарком от российской певицы Аллы Пугачевой, поделилась малоизвестными и непростыми подробностями о погибшем украинском музыканте Кузьме Скрябине.

Как рассказала певица в интервью Телеграф, Кузьму все знали в качестве "своего парня", однако мало кто знает, через что ему пришлось пройти.

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Мила Нитич поделилась интересным из жизни Кузьмы/ Пресс-служба

По словам Нитич, его много моментов в жизни поломали, он непростой путь прошел в 2004 году. "Тогда его хейтила вся страна за то, что он участвовал в предвыборной кампании Януковича. Эта ситуация очень сильно повлияла на него. Он тогда, я знаю, очень жестко сказал раз и навсегда: "Идите далеко (неценз. - ред.) вместе со своей политикой, я больше не хочу в том всем участвовать".

Кузьма Скрябин разбился в ДТП / УНИАН

Она также добавляет, что об этой ситуации не раз в жизни упоминал Владимир Бебешко.

"При этом всему он был очень искренним, неподкупным в своих эмоциях и в своих взглядах. В принципе, таким, каким мы его знали, и он был очень любознателен, ему всегда было все интересно", - рассказывает она про погибшего артиста.

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О персоне: Кузьма Скрябин Андрей Кузьменко – украинский певец, композитор, поэт, писатель, телеведущий, продюсер, актер. Лидер группы "Скрябин". Герой Украины (2020, посмертно), кавалер Ордена "За заслуги" I ст. (2015, посмертно). Заслуженный артист Автономной Республики Крым (2008).

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