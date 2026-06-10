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Фермерша построила дом в сарае и теперь ей грозит тюремный срок

Константин Пономарев
10 июня 2026, 16:31
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Дом в амбаре, построенный ради ухода за животными, привел женщину на скамью подсудимых. Ей грозит тюрьма и крупный штраф.
Женщина построила дом в сарае
Женщина построила дом в сарае / Коллаж Главред, фото: Derbyshire Dales District Council

Вы узнаете:

  • Почему дом внутри сарая стал причиной многолетнего суда
  • За какой "секрет" фермерше может грозить тюремный срок
  • Почему власти потребовали снести необычный дом на ферме

В Великобритании 59-летняя фермерша Хелен Лоу оказалась в центре многолетнего судебного конфликта после того, как построила жилое помещение внутри сельскохозяйственного сарая.

Женщина утверждает, что сделала это исключительно ради ухода за своими овцами, однако местные власти считают постройку незаконной и требуют ее снести. Об этом пишет Lad Bible.

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История началась еще в 2020 году во время пандемии COVID-19. По словам Лоу, она переехала в оборудованное помещение на своей ферме площадью около 40 акров в графстве Дербишир, чтобы круглосуточно следить за животными во время сезона окота.

Женщина подчеркивает, что речь идет не о роскошном жилье, а о скромном временном убежище для работы на ферме.

Почему власти заинтересовались домом в сарае

Местный совет утверждает, что жилое помещение было скрыто внутри хозяйственной постройки и использовалось без необходимого разрешения на строительство. В 2020 году фермерше выдали предписание прекратить использование объекта. Последующие апелляции не принесли британке успеха.

Согласно позиции властей, после завершения судебных разбирательств в 2022 году Лоу должна была покинуть дом и демонтировать его. Однако чиновники считают, что она продолжала там жить, из-за чего в 2024 году дело вновь оказалось в суде.

Женщина утверждает, что построила дом, чтобы круглосуточно следить за животными
Женщина утверждает, что построила дом, чтобы круглосуточно следить за животными / Фото: Derbyshire Dales District Council

Сама фермерша категорически отвергает обвинения. Она заявляет, что ничего не скрывала, а о существовании дома знали друзья, родственники и местные органы власти. В качестве аргумента женщина приводит тот факт, что регулярно платила муниципальный налог.

"Это не роскошное поместье и не Виндзорский замок. Это место, где я могла заботиться о своих овцах", - пояснила Лоу.

Британка считает происходящее чрезмерной реакцией со стороны чиновников и называет многолетнее преследование "охотой на ведьм".

Ранее Главред писал о том, что женщина проучила соседа, который заваливал ее мусором. Жительница Великобритании устала терпеть отходы возле дома и обратилась в службы контроля. История о конфликте соседей быстро разлетелась по сети.

Также сообщалось о том, что люди переехали в роскошный бункер, готовясь к концу света и пожалели. Вместо подготовки к возможному концу света жители все чаще выясняют отношения из-за бытовых проблем, состояния жилья и правил совместного проживания.

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Об источнике: LADbible Group Limited

LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют приближающуюся к миллиарду аудиторию с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей.

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