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Мужчина потратил все сбережения на квартиру на несуществующем этаже

Константин Пономарев
10 июня 2026, 12:32
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Мужчина вложил деньги в дешевую квартиру, однако позже узнал, что этаж, на котором она должна была находиться, никогда не строили.
Мужчина купил квартиру на 34-м этаже, которого не существовало
Мужчина купил квартиру на 34-м этаже, которого не существовало / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Как квартира оказалась на этаже, которого не существовало
  • Почему покупатель годами ждал жилье и остался ни с чем
  • Куда исчезли деньги покупателя после срыва сделки

Житель китайской провинции Шэньси оказался в центре необычной многолетней судебной истории после покупки квартиры на 34-м этаже новостройки.

Спустя несколько лет после заключения сделки мужчина узнал, что в здании на самом деле всего 32 этажа, а его квартира фактически никогда не существовала. Об этом пишет South China Morning Post.

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Квартира стоила значительно дешевле

Мужчина по фамилии Шэнь приобрел жилье площадью 90 квадратных метров в 2013 году в одном из населенных пунктов недалеко от города Сиань. Стоимость квадратного метра составляла всего 2646 юаней (примерно 17500 гривен), что было значительно ниже рыночных цен.

Низкая стоимость объяснялась тем, что квартира относилась к категории жилья с ограниченными правами собственности.

Квартира относилась к категории жилья с ограниченными правами собственности
Квартира относилась к категории жилья с ограниченными правами собственности / Фото: Weibo

Подобные объекты строятся на сельских землях без полного пакета необходимых разрешений. Несмотря на юридические риски, многие покупатели соглашаются на такие сделки из-за доступной цены. Застройщик заверил Шэня, что все необходимые документы будут оформлены позже, и пообещал сдать дом в эксплуатацию к 2015 году.

Неожиданное открытие спустя четыре года

Покупатель внес первоначальный взнос в размере 117 700 юаней (примерно 783 тысячи гривен и ожидал завершения строительства. Однако к назначенному сроку дом так и не был сдан. Лишь в 2017 году застройщик сообщил о завершении работ и потребовал погасить оставшуюся часть стоимости квартиры.

Шэнь заявил, что оплатит жилье после получения ключей. Вскоре ему сообщили неожиданную новость. В доме оказалось всего 32 этажа, хотя по договору его квартира находилась на 34-м. Сначала застройщик предложил ему альтернативное жилье на последнем этаже, однако спустя два месяца сообщил, что и этот вариант больше недоступен.

Случай Шэня широко обсуждают в китайских социальных сетях
Случай Шэня широко обсуждают в китайских социальных сетях / Фото: Shutterstock

"Мне сказали, что квартира на 32-м этаже уже занята", - рассказал мужчина в ходе разбирательств.

Суд обязал вернуть деньги, но выплаты так и не поступили

После этого Шэнь потребовал вернуть вложенные средства. Компания заявила, что испытывает финансовые трудности и попросила подождать. В течение нескольких лет мужчина получил лишь часть денег обратно.

Позже арбитражная комиссия обязала застройщика выплатить оставшуюся сумму первоначального взноса, проценты и компенсацию за невыполнение обязательств. Однако даже после вынесенного решения деньги так и не были возвращены полностью.

Ранее Главред писал о том, что люди переехали в роскошный бункер, готовясь к концу света и пожалели. Вместо подготовки к возможному концу света жители все чаще выясняют отношения из-за бытовых проблем, состояния жилья и правил совместного проживания.

Также сообщалось о том, что люди массово прячут дома наличные и консервы. Многие семьи все чаще готовятся к чрезвычайным ситуациям, опасаясь кибератак, отключений света и проблем с цифровыми платежами.

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О источнике: South China Morning Post

South China Morning Post - старейшая англоязычная газета Гонконга, пишет Википедия.

Была основана в 1903 году революционером Цзе Цзайтаем. Сейчас издается издательской группой SCMP Group, тираж составляет 104 000 экземпляров. Х 2013 года полный электронный архив издания доступен по подписке через информационную базу данных ProQuest.

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