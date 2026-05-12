Люди массово прячут дома наличные и консервы: что происходит

Вы узнаете:
- Почему миллионы людей внезапно начали делать запасы дома
- Какие вещи люди считают жизненно важными
- Что скрывается за массовой подготовкой к отключениям и сбоям
Люди все чаще готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям (от масштабных сбоев банковских систем до кибератак и отключений электричества). Новое исследование показало, что миллионы семей уже держат дома запасы наличных денег, фонарики, консервы и внешние аккумуляторы.
Согласно опросу компании Link, которая занимается вопросами доступа к наличным деньгам и банкоматам, люди опасаются серьезных перебоев в работе цифровых сервисов и стараются заранее подготовиться к возможным проблемам. Об этом пишет Mirror.
Что люди хранят дома на случай катастрофы
Почти половина участников исследования признались, что хранят дома фонарики на батарейках, 47% - запас консервов, а более трети держат при себе полностью заряженные повербанки для телефонов. Еще 17% сообщили, что хранят дома наличные деньги на случай экстренной ситуации.
Исследование проводилось среди более чем 2100 жителей Великобритании. Людей спрашивали не только о подготовке к чрезвычайным ситуациям, но и о привычках в оплате покупок.
Почему наличные остаются популярными
Несмотря на рост популярности бесконтактных платежей и оплаты телефоном, наличные деньги по-прежнему остаются важной частью повседневной жизни. За последние две недели наличными пользовались 61% опрошенных.
Чаще всего монеты и банкноты использовали в супермаркетах, небольших магазинах, кафе и пабах, а также для передачи денег друзьям и родственникам.
При этом около 10% британцев полностью отказались от наличных. Однако 13% по-прежнему предпочитают расплачиваться именно бумажными деньгами и монетами. Среди людей старше 55 лет этот показатель оказался еще выше.
Об источнике: The Mirror
The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.
