Люди массово прячут дома наличные и консервы: что происходит

Константин Пономарев
12 мая 2026, 12:29
Многие семьи все чаще готовятся к чрезвычайным ситуациям, опасаясь кибератак, отключений света и проблем с цифровыми платежами.
Люди все чаще готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям и запасаются всем необходимым / Коллаж Главред, фото: Utah State University, Pexels

Вы узнаете:

  • Почему миллионы людей внезапно начали делать запасы дома
  • Какие вещи люди считают жизненно важными
  • Что скрывается за массовой подготовкой к отключениям и сбоям

Люди все чаще готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям (от масштабных сбоев банковских систем до кибератак и отключений электричества). Новое исследование показало, что миллионы семей уже держат дома запасы наличных денег, фонарики, консервы и внешние аккумуляторы.

Согласно опросу компании Link, которая занимается вопросами доступа к наличным деньгам и банкоматам, люди опасаются серьезных перебоев в работе цифровых сервисов и стараются заранее подготовиться к возможным проблемам. Об этом пишет Mirror.

Что люди хранят дома на случай катастрофы

Почти половина участников исследования признались, что хранят дома фонарики на батарейках, 47% - запас консервов, а более трети держат при себе полностью заряженные повербанки для телефонов. Еще 17% сообщили, что хранят дома наличные деньги на случай экстренной ситуации.

Исследование проводилось среди более чем 2100 жителей Великобритании. Людей спрашивали не только о подготовке к чрезвычайным ситуациям, но и о привычках в оплате покупок.

Почему наличные остаются популярными

Несмотря на рост популярности бесконтактных платежей и оплаты телефоном, наличные деньги по-прежнему остаются важной частью повседневной жизни. За последние две недели наличными пользовались 61% опрошенных.

Миллионы людей начали хранить дома наличные и консервы / Фото: Mirror

Чаще всего монеты и банкноты использовали в супермаркетах, небольших магазинах, кафе и пабах, а также для передачи денег друзьям и родственникам.

При этом около 10% британцев полностью отказались от наличных. Однако 13% по-прежнему предпочитают расплачиваться именно бумажными деньгами и монетами. Среди людей старше 55 лет этот показатель оказался еще выше.

Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

